Tras tres semanas de subas, el dólar oficial registró una baja antes del feriado

El dólar oficial registró este miércoles una leve baja y terminó con una racha de tres semanas consecutivas de incrementos. A pesar del retroceso, la cotización continúa cerca de sus máximos nominales históricos , en un contexto en el que el mercado comenzó a revisar al alza sus expectativas para el tipo de cambio luego de varios meses de estabilidad.

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En el segmento mayorista, la divisa estadounidense descendió 0,3% , equivalente a $4,50 , y cerró en $1.488 para la venta . Con este movimiento acumuló una baja semanal de $0,50 y quedó un 22,1% por debajo del techo de la banda cambiaria , ubicado en $1.816,64 , la mayor distancia registrada en las últimas once ruedas.

Mientras tanto, el mercado de futuros mostró variaciones moderadas, con contratos que avanzaron hasta 0,2% .

Las estimaciones de los operadores ubican al dólar mayorista en torno a $1.503 para fines de julio , mientras que hacia diciembre proyectan un valor cercano a $1.647,50 . En el segmento minorista, el Banco Nación mantuvo la cotización en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta , uno de los valores más elevados desde octubre de 2025.

En ese escenario, el dólar tarjeta finalizó la jornada en $1.969,50 , mientras que el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central ubicó al tipo de cambio minorista en $1.513,46 para la venta .

Antes del feriado largo, el dólar bajó y cortó una racha de tres alzas consecutivas.

Por su parte, los dólares financieros también cerraron por encima del oficial. El contado con liquidación (CCL) terminó en $1.565,73, el MEP en $1.529,19, mientras que el dólar blue concluyó la rueda en $1.515 para la venta.

Los factores que explican la evolución del tipo de cambio

Especialistas del mercado consideran que el comportamiento reciente del dólar responde principalmente a factores estacionales y no a modificaciones en el esquema cambiario vigente.

Entre los elementos que explican las expectativas de una suba gradual durante julio mencionan la disminución de la oferta de divisas del complejo agroexportador, el incremento de las importaciones energéticas, la mayor demanda de dólares vinculada al pago del aguinaldo y el inicio de las vacaciones de invierno.

Además, distintos analistas sostienen que el tipo de cambio necesita recuperar parte del atraso acumulado frente a la inflación luego de varios meses con escasas variaciones nominales.