El Gobierno emitirá un nuevo bono en dólares con pago mensual de intereses

El Gobierno nacional anunció la emisión del Bonar 2029 (AO29) , un nuevo bono en dólares destinado al mercado local que ofrecerá pagos mensuales de intereses . La iniciativa busca ampliar las fuentes de financiamiento del Tesoro, fortalecer el mercado de capitales argentino y disminuir la dependencia de los mercados internacionales.

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El instrumento estará orientado especialmente a ahorristas e inversores minoristas y tendrá un cupón anual del 6% , replicando el esquema utilizado en las emisiones de los Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28) .

Con esta nueva colocación, el Ministerio de Economía pretende obtener hasta US$2.000 millones , recursos que serán destinados a afrontar parte de los vencimientos de deuda previstos para 2026 y 2027 .

La primera licitación del AO29 fue programada para el 15 de julio . A diferencia de las emisiones anteriores, en esta oportunidad no se fijará un monto máximo de adjudicación , una decisión que apunta a facilitar la reinversión de los dólares que recibirán quienes cobran los próximos vencimientos de los bonos Bonares.

Durante la presentación del programa financiero para 2026-2027 , el secretario de Finanzas, Federico Furiase , sostuvo que la iniciativa forma parte de una estrategia orientada a consolidar el desarrollo del mercado de capitales local.

El funcionario atribuyó esa posibilidad a factores como la estabilidad macroeconómica, la recomposición de reservas del Banco Central, el superávit fiscal y comercial, la reducción del riesgo país y el retorno de depósitos en moneda extranjera al sistema financiero.

Federico Furiase.

Además, recordó que el 9 de julio el Tesoro afrontará un importante pago de capital e intereses correspondiente a los bonos Bonares y Globales, por lo que el Ejecutivo espera que una parte de esos fondos vuelva a invertirse en el nuevo instrumento.

Qué opinan los analistas

Para Eric Ritondale, economista jefe de Puente citado por La Nación, el AO29 reúne condiciones para despertar interés entre los inversores locales. Según explicó, la ausencia de un límite de adjudicación en la primera licitación facilitará la reinversión de los fondos provenientes de los vencimientos actuales, mientras que el pago mensual de intereses en dólares representa un atractivo adicional para los pequeños ahorristas.

Por su parte, Félix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold, consideró que el bono presenta una estructura simple para el inversor debido a que amortiza el capital íntegramente al vencimiento, lo que permite una mayor previsibilidad sobre el flujo de fondos. No obstante, señaló que la evolución del precio del título en el mercado secundario también dependerá de las expectativas vinculadas con el escenario político y económico de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Luis Caputo, ministro de Economía. NA

En la misma línea, Federico Filippini, Head of Research & Strategy de AdCap Grupo Financiero, indicó que el principal desafío del AO29 será su vencimiento durante el próximo mandato presidencial, un plazo que obliga a los inversores a incorporar el riesgo político dentro de su evaluación.

Aun así, estimó que el bono podría registrar una demanda significativa si quienes reciben pagos por los Bonares deciden reinvertir esos recursos en este nuevo instrumento financiero.