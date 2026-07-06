¿Querés capacitarte gratis? Mendoza lanzó más de 1.000 cupos de capacitación en oficios con salida laboral

Más de 1.000 mendocinos podrán acceder entre julio y septiembre a una nueva oferta de capacitaciones gratuitas orientadas a mejorar las posibilidades de conseguir empleo . El Gobierno de Mendoza anunció una agenda de cursos en oficios y competencias técnicas vinculadas a las necesidades del sector privado, que se dictarán en distintos departamentos.

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La propuesta es impulsada por la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, dependiente del Ministerio de Producción, y busca formar perfiles laborales con mayor demanda en el mercado , mediante cursos que otorgan certificación al finalizar el cursado.

La iniciativa está dirigida principalmente a personas desocupadas o que buscan mejorar sus oportunidades laborales, con especial foco en jóvenes, mujeres y trabajadores que necesitan actualizar sus competencias .

Uno de los principales ejes del programa es que la oferta de capacitación se diseña junto con empresas, cámaras empresariales, sindicatos, universidades, municipios e instituciones intermedias.

El objetivo es reducir la brecha entre los perfiles que necesita el sector productivo y las habilidades disponibles en el mercado laboral, facilitando la inserción laboral y fortaleciendo la competitividad de las actividades económicas de la provincia.

Desde el Ministerio de Producción destacaron que este trabajo conjunto permite ofrecer capacitaciones alineadas con las necesidades reales de las empresas y generar mayores oportunidades de empleo.

Mendoza abre más de 1.000 cupos gratuitos para capacitarse en oficios con alta demanda laboral. Foto: Gobierno de Mendoza

Qué cursos se suman entre julio y septiembre

La nueva programación incorpora propuestas en diferentes regiones de Mendoza y abarca actividades vinculadas a la industria, la construcción, el agro, la energía y la economía del conocimiento.

Entre las capacitaciones previstas figuran:

Electricidad domiciliaria, en la Zona Este, Valle de Uco y Ciudad.

Instalación de paneles solares, en Lavalle y Tupungato.

Auxiliar de gasista, en la Zona Este y Valle de Uco.

Clarkista, en el Gran Mendoza.

Instalación de sistemas de riego por aspersión, en Tupungato, Tunuyán y Lavalle.

Buenas prácticas agrícolas, en General Alvear y Uspallata.

Operación de tractores agrícolas, en Luján de Cuyo y San Martín.

Edición de video y marketing digital, en municipios del Sur provincial.

Sistemas constructivos alternativos, para vecinos de Luján de Cuyo y Maipú.

Desarrollo de videojuegos, mediante una capacitación presencial en el marco de la Jam de Invierno.

Formación en toda la provincia

Durante 2026, la Provincia ya puso en marcha cursos en barbería, barista, instalación de cámaras de seguridad y alarmas, soldadura de alta precisión, tornería digital, limpieza de áreas de perforación, producción textil e instalación de equipos de aire acondicionado.

También continúa desarrollándose el programa Mujeres de Acero, una iniciativa destinada a promover la incorporación de mujeres al sector metalmecánico mediante capacitación específica.

Estas propuestas se implementan en conjunto con municipios, empresas e instituciones educativas para ampliar el acceso a la formación en todo el territorio provincial.

Todas las capacitaciones son gratuitas y entregan certificados al finalizar el cursado. El Gobierno provincial busca que la formación responda a los perfiles que hoy demanda el sector privado, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de los mendocinos y facilitar el acceso a puestos de trabajo en actividades con necesidad de mano de obra calificada.