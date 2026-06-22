En un año, 21 mil mendocinos que tienen un empleo empezaron a buscar otro

Mientras millones de argentinos celebraban el triunfo de Argentina ante Austria , el Indec publicaba los datos de Mercado de Trabajo que muestran que, en el primer trimestre de 2026 , en comparación con el mismo periodo de 2025, en Mendoza 2 mil personas más están desocupadas. Se pasó de 36 mil mendocinos desempleados a 38 mil .

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Pero el dato más llamativo es que hay 116 mil habitantes del Gran Mendoza que tienen trabajo, pero buscan otro . En los primeros tres meses del año pasado, la cantidad de personas empleadas pero demandantes de otro empleo en el Gran Mendoza eran unas 95 mil; es decir, se sumaron 21 mil.

En la comparación interanual, la tasa de ocupación se redujo 0,9 puntos porcentuales, al pasar del 45,7% al 44,8% en un año. La de desocupación creció 0,4 puntos (de 6,9% a 7,3%) y la de subocupación se incrementó 1,5 puntos (de 12,3% a 13,8%). Sin embargo, la suba más significativa se observa en la población ocupada demandante , con el incremento de 4,1 puntos porcentuales (de 18,3% a 22,4%).

El economista José Vargas, de la consultora Evaluecon , analizó que, “en Mendoza, el mercado laboral profundizó su caída por el lado de la calidad del empleo y, fundamentalmente, de los ingresos, más que por el lado de una mayor destrucción de puestos de trabajo”.

Esto, porque lo que el informe del Indec permite apreciar es que hay un incremento de la cantidad de mendocinos que conservan su empleo, pero necesitan otro, o trabajan menos horas de las que quisieran, porque aceptan ocupaciones precarias.

“Esto se da por la coyuntura actual, con una actividad ‘planchada’, sobre todo en sectores mano de obra intensivos como la construcción y el comercio, y, por supuesto, por la pérdida del poder de compra de los salarios ”, indicó.

Nicolás Aroma, director del Centro de Economía y Política de Mendoza (Cefim), señaló que se ha producido un incremento de la población desocupada y que empiezan a presionar en el mercado laboral los subempleados, lo que tiene que ver son los salarios.

“Desde hace un buen tiempo no alcanza con un trabajo para cubrir los gastos mensuales de las familias, del hogar. Entonces empieza más gente a buscar otro trabajo, incluso estando ocupado”, planteó. El economista indicó que hace seis meses que este es un gran problema en Argentina, porque hasta el año pasado se produjo un repunte del salario, aunque sin compensar la pérdida anterior. “Pero, por lo menos, en 2025, empezó a aumentar por encima la inflación. Y eso no sigue pasando”, resaltó.

Añadió que también observa un deterioro del mercado laboral de Mendoza por encima de los promedios nacionales de todos los conglomerados. “Lo que sucede es que Mendoza está quedando como en el medio de dos situaciones: no está dentro de las actividades dinámicas -minería, agro sojero y Vaca Muerta- y las industrias tradicionales que tiene están en crisis”, comentó.

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La mirada del Gobierno provincial

Desde la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) señalaron que el mercado laboral de la provincia mostró un leve deterioro en el primer trimestre de 2026 respecto de igual período de 2025. “Las variaciones observadas fueron de escasa magnitud: la tasa de empleo descendió del 45,7% al 44,8%, mientras que la tasa de desocupación pasó de 6,9% a 7,3%”, resaltaron.

Sumaron que la comparación con otros grandes aglomerados urbanos de características similares muestra que Gran Mendoza registra una tasa de desocupación inferior a la observada en Gran Córdoba (8,8%), Gran Rosario (8,2%) y Gran La Plata (7,8%), lo que la ubica entre los mercados laborales con menor nivel de desempleo dentro de este conjunto de ciudades.

“Este resultado adquiere relevancia si se considera que la estructura productiva de la provincia no concentra las actividades favorecidas por el modelo macro, tales como la producción agropecuaria extensiva de la región pampeana o la minería de gran escala. En este contexto, Mendoza logra sostener niveles de desempleo relativamente bajos en comparación con otros aglomerados urbanos de referencia”, subrayaron.

Qué sucedió en el resto del país

Entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 las tasas de ocupación y desocupación se mantuvieron casi estables en el promedio los 31 aglomerados relevados por el Indec, pero creció la de subocupación.

El empleo creció 0,4 puntos (de 44,4% a 44,8%), mientras que la desocupación cayó 0,1 puntos (de 7,9% a 7,8%) y la ocupación demandante disminuyó 0,3% (de 16,1 a 15,8%). En cambio, registró un crecimiento más significativo la subocupación: un 1,1%, al pasar de 10% al 11,1% en promedio.

“Las tasas de actividad, de empleo y de desocupación no registraron cambios significativos respecto al mismo trimestre del año anterior. La tasa de subocupación (11,1%) registró una suba estadísticamente significativa de 1,1 puntos porcentuales (p.p.). La tasa de informalidad (44,2%) presentó un aumento de 2,2 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior”, plantea el informe.

Las tasas de desocupación más elevadas se registraron en San Nicolás-Villa Constitución (10,4%), Bahía Blanca-Cerri (10,1%), Partidos del Gran Buenos Aires (9,7%), Gran Resistencia (9,7%) y Mar del Plata (9,3%). Mientras que las más bajas se dieron en Santiago del Estero-La Banda (0,7%), Jujuy-Palpalá (2,0%) y Viedma-Carmen de Patagones (2,1%).

En comparación con las otras provincias de Cuyo, el Gran Mendoza tuvo una desocupación de 7,3% en el primer trimestre de este año, el Gran San Juan, una de 3,1% y el Gran San Luis, una de 2,7%.