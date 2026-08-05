Ley de Tierras: una encuesta reveló que más de la mitad de los mendocinos rechaza el proyecto

La consultora DC Consultores reveló un informe sobre que postura mantienen los mendocinos acerca del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y mostró que el 53,2% de los casos tiene una postura crítica frente a la posibilidad de eliminar los límites para la compra extranjera de tierras rurales y lo vinculó con una pérdida de control sobre los recursos.

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El relevamiento, dirigido por Aníbal Urios , incluyó 1.270 casos y buscó conocer la opinión de los mendocinos frente a uno de los puntos centrales del debate por la reforma de la Ley de Tierras Rurales: la posibilidad de ampliar o eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de terrenos por parte de personas extranjeras.

La principal respuesta estuvo vinculada al temor por la pérdida de control sobre los recursos estratégicos del país. En tanto, el 23,5% de los consultados consideró que eliminar los límites podría representar una oportunidad real de inversión para Mendoza.

Por otro lado, el 20,3% respondió que la situación depende de quién sea el comprador y cuál sea el destino que se le dé a la tierra . El mismo porcentaje manifestó que el tema no es prioritario y que existen problemas más urgentes para resolver.

La consulta se realizó en medio del debate abierto por el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la normativa vigente. La iniciativa plantea elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden estar en manos extranjeras y habilitar a las provincias a establecer restricciones más estrictas.

La Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011 establece actualmente que los extranjeros no pueden superar el 15% de la superficie nacional, provincial o departamental. Además, fija límites sobre la concentración territorial y establece restricciones en zonas consideradas estratégicas.

Mendoza y la presencia de propietarios extranjeros

El debate tiene particular relevancia en Mendoza, una de las provincias con mayor porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras. Según datos del Observatorio de Tierras Fiscales del Conicet, el 9,06% del territorio rural mendocino pertenece a propietarios foráneos, lo que representa más de 1,34 millones de hectáreas.

La provincia se ubica cuarta a nivel nacional en cantidad de superficie rural extranjerizada, detrás de Salta (11,31%), Misiones (11,29%) y San Juan (10,36%).

El panorama cambia al analizar la situación por departamentos. Malargüe aparece como el caso más destacado, con el 14,74% de su superficie rural en manos extranjeras, una cifra cercana al límite establecido por la legislación actual.

El departamento del sur mendocino concentra además áreas de alto valor ambiental, turístico y productivo, además de recursos estratégicos vinculados al agua, la minería y la actividad cordillerana.

La discusión sobre la modificación de la Ley de Tierras vuelve así a poner en tensión dos miradas: quienes consideran que una mayor apertura puede favorecer la llegada de inversiones y quienes advierten sobre la necesidad de preservar el control nacional y provincial sobre territorios considerados estratégicos.