Ley de Tierras: qué dicen los intendentes mendocinos sobre la reforma que impulsa Javier Milei

La discusión por la modificación de l a Ley de Tierras Rurales abrió un nuevo debate en Mendoza , una de las provincias con mayor porcentaje de superficie rural en manos de propietarios extranjeros. Mientras algunos intendentes plantearon la necesidad de mantener restricciones para proteger recursos estratégicos, otros reclamaron conocer en profundidad el proyecto antes de fijar una postura.

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El gobierno de Javier Mile i impulsa una reforma que eleva del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden estar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras y establece que las provincias puedan fijar restricciones más estrictas. La iniciativa generó posiciones encontradas entre dirigentes mendocinos.

Uno de los casos más reconocidos en Mendoza fue la venta de cerca de 500.000 hectáreas en Malargüe a principios de los 2000 al holding Walbrook , de origen anglo-malayos. La operación en ese momento fue de alrededor de 10 millones de dólares . En ese entonces, el intendente del departamento más austral de la provincia er a Celso Jaque .

El actual dirigente del Partido Justicialista señaló a Los Andes que le llamó la atención “ la rapidez y el apuro ” con el que el Gobierno nacional busca avanzar con el tratamiento del proyecto y consideró que existen “problemas y cosas mucho más importantes que resolver antes que esto”.

Sin embargo, destacó la importancia de establecer límites para la venta de tierras rurales. “Es importante defender los terrenos argentinos porque no solo es un bien económico, sino que forma parte de nuestra identidad, cultura y sobre todo de nuestro futuro”, afirmó.

El intendente de Malargüe, Celso Jaque. Archivo Los Andes

Jaque sostuvo que no está en contra de establecer restricciones y puso como ejemplo las regulaciones existentes en otros países. “No veo mal que se establezcan límites en la venta de tierras rurales. Tanto que nos gusta compararnos con otros países, en los principales estados de Estados Unidos cuentan con restricciones a la hora de querer vender alguna tierra fiscal”, expresó.

Al mismo tiempo, el jefe comunal planteó que la discusión no debe llevarse a posiciones extremas. “No estoy ni a favor, ni en contra. Solo buscar un punto intermedio y que exista una restricción me parece bien”, indicó.

Además, cuestionó que las decisiones sobre el territorio queden exclusivamente en manos de organismos nacionales. “Tampoco me parece que desde las grandes ciudades les prohíban a los departamentos que no puedan decidir sobre sus terrenos cuando en su gran mayoría pueden ser una oportunidad para algún crecimiento económico”, sostuvo.

Las posturas de otros intendentes

Desde Lavalle, el intendente peronista Edgardo González expresó una posición contraria a la modificación impulsada por Nación. “No estamos de acuerdo en el proyecto. Queremos y apoyamos la ley que está vigente”, afirmó.

En la misma línea se manifestó el jefe comunal de Tunuyán, Emir Andraos (PJ), quien rechazó la iniciativa y consideró que necesita mayor debate. “Estoy totalmente en desacuerdo de la propuesta de ley de extranjerización e inviolabilidad. Está hecho muy a las apuradas, que necesita una gran revisión y un consenso también de los partidos”, señaló.

Andraos destacó que la legislación actual protege los recursos naturales y advirtió sobre el interés internacional sobre territorios con disponibilidad de agua y otros recursos estratégicos.

“Somos un país muy tentador para las nuevas tendencias mundiales en cuanto al agua, la diversidad de recursos naturales y la baja conflictividad que hay en la región”, afirmó.

Walter Caballero / Los Andes

En tanto, los intendentes radicales Gustavo Aguilera (Tupungato) y Diego Costarelli (Godoy Cruz) evitaron fijar una postura definitiva. Aguilera indicó que primero analizarán el texto de la norma y consultarán a sus legisladores. “Estamos estudiando la letra de la ley”, explicó.

Costarelli, por su parte, señaló que todavía no leyó el proyecto y que solo cuenta con información difundida por los medios. “Tengo entendido de que ha habido varios cambios en el proyecto original. No podría dar una respuesta en estos momentos”, sostuvo.

Mendoza, entre las provincias con más tierras extranjerizadas

Según datos del Observatorio de Tierras Fiscales del Conicet, el 9,06% del territorio rural mendocino pertenece a propietarios extranjeros, unas 1,34 millones de hectáreas. Con ese porcentaje, Mendoza se ubica cuarta entre las provincias con mayor presencia de capitales extranjeros sobre tierras rurales.

El ranking está encabezado por Salta (11,31%), seguida por Misiones (11,29%) y San Juan (10,36%). Aunque la cifra provincial se mantiene por debajo del límite del 15% establecido por la ley vigente desde 2011, algunos departamentos presentan niveles cercanos al máximo permitido.

El caso más relevante es Malargüe, donde el 14,74% de la superficie rural está en manos extranjeras, equivalente a unas 608.740 hectáreas. El departamento concentra además recursos estratégicos, áreas glaciares y proyectos vinculados al desarrollo minero.

Entre los principales propietarios aparece el Grupo Walbrook, un holding con capitales malayos y origen británico que controla el 97% de las acciones del centro de esquí Las Leñas y posee alrededor de 500.000 hectáreas en el sur mendocino.

Otros departamentos con altos porcentajes de tierras extranjerizadas son San Martín (13,84%), La Paz (12,58%), Las Heras (12,44%), General Alvear (11,82%) y Lavalle (9,72%).