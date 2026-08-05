El Gobierno calificó de "lamentable" la decisión de Brasil de rebajar el nivel de sus relaciones diplomáticas.

El Gobierno, mediante el canciller Pablo Quirno , calificó como “lamentable” la decisión de Brasil de reducir el nivel de representación diplomática bilateral y acusó a la administración de Luiz Inácio Lula da Silva de escalar el conflicto de manera “unilateral”.

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La decisión del gobierno brasileño se conoció este martes por la noche luego de una serie de críticas de Javier Milei a su homólogo brasileño sumado a su reciente respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro . A partir de ahora, Brasil mantendrá sus relaciones con Argentina a nivel de “encargado de negocios” .

Según fuentes oficiales brasileñas citadas por Clarín, el canciller Mauro Vieira dispuso que el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli , no regrese a la Argentina .

Esta mañana, durante una conferencia de prensa, el canciller Pablo Quirno, confirmó la postura del Gobierno y cuestionó la decisión de Brasil. " Es una decisión unilateral de Brasil que lamentamos ", afirmó.

En ese sentido, reconoció que durante los últimos años hubo "expresiones de ambos lados que transparentan las diferencias políticas e ideológicas ", pero remarcó que la Argentina decidió no llevar esas diferencias al ámbito diplomático.

"Brasil tiene todo el derecho a decidir hacerlo, lo lamentamos porque creemos que hay otro camino para preservar las relaciones entre países", sostuvo.

Quirno también dejó en claro que el Gobierno de Milei no tiene previsto adoptar medidas diplomáticas como respuesta a la decisión brasileña. "En toda confrontación, para pelear hacen falta dos. Argentina lamenta la decisión unilateral de Brasil. No es el camino, estamos siempre dispuestos a mantener las relaciones, del lado nuestro no va a haber ninguna reacción diplomática en respuesta a Brasil", afirmó.

"Para pelearse hacen falta dos, no cuenten con Argentina para eso", sumó.

En otro momento, Quirno recordó que Lula había visitado a Cristina Kirchner antes de las elecciones del año pasado: "Es lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando Lula visitó a Cristina Kirchner antes de las elecciones del año pasado y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problema... Son las reglas del juego", señaló.

Cristina y Lula en la visita del presidente brasileño en la prisión domiciliaria de la exmandataria argentina.

El canciller también recordó que Lula había realizado críticas e insultos contra Milei que, según sostuvo, no fueron respondidos por el Gobierno argentino. "Es una cuestión de fondo más que de formas", consideró y señaló que ambos gobiernos mantienen profundas diferencias ideológicas.

"Tenemos diferencias ideológicas, la región está cambiando y así también esperamos que sea en Brasil", sostuvo.

En ese marco, el funcionario también mencionó la situación de Venezuela y recordó que, a comienzos de este año, Nicolás Maduro fue retirado del poder y que Brasil anunció cinco días después que dejaría la representación argentina en ese país. "Argentina tenía ciudadanos presos políticos en riesgo de vida. Eso es mucho más grave", afirmó.

Quirno acusó a Brasil de escalar conflictos

Por último, el canciller sostuvo que Brasil está atravesando conflictos diplomáticos con otros países de la región y consideró que la decisión de rebajar la representación con Argentina forma parte de una estrategia de escalamiento.

“Brasil está teniendo conflictos con diferentes países, como con Paraguay. Es una decisión de Brasil de escalar temas que para nosotros no tienen la escala y tienen que permanecer en el ámbito ideológico y político de una contienda electoral donde claramente estamos enfrentados en tema resultados”, señaló.