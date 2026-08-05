Patricia Bullrich cuestionó a Brasil por la visita de Lula a Cristina Kirchner: "Parece que elige otro camino"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , volvió a referirse a la tensión diplomática entre Argentina y Brasil y cuestionó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por el respaldo político brindado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su visita al país.

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A través de una publicación en la red social X, Bullrich recordó el encuentro que Lula mantuvo con la ex mandataria el 3 de julio de 2025, cuando la visitó en el domicilio donde cumple su condena.

" El 3 de julio de 2025, el presidente Lula visitó a la presidiaria Kirchner en su casa-cárcel para respaldarla políticamente ", escribió la funcionaria nacional.

En el mismo mensaje, la ministra destacó que el Gobierno argentino evitó responder con un gesto similar para preservar la relación institucional entre ambos países.

"Argentina no respondió con un gesto diplomático. Porque los intereses de los Estados están por encima de las actividades políticas de los gobiernos de turno."

Finalmente, Bullrich cerró su publicación con una crítica directa hacia la administración brasileña.

"Lamentablemente, parece que Brasil elige otro camino."

El 3 de julio de 2025, el Presidente Lula visitó a la presidiaria Kirchner en su casa-cárcel para respaldarla políticamente.



Argentina no respondió con un gesto diplomático. Porque los intereses de los Estados están por encima de las actividades políticas de los gobiernos de… pic.twitter.com/bI0kVBcuXu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 5, 2026

Las declaraciones se producen en medio de un clima de creciente tensión entre Buenos Aires y Brasilia, luego de diversos cruces diplomáticos entre las administraciones de Javier Milei y Lula, marcados por diferencias políticas e ideológicas que en las últimas semanas volvieron a escalar tras nuevos cuestionamientos públicos entre ambos gobiernos.

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El Gobierno argentino respondió este martes a la decisión de Brasil de reducir la representación diplomática bilateral al nivel de encargados de negocios y calificó la medida como una determinación "unilateral" de la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a la vez que lamentó que el país vecino "continúe aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas".

La postura oficial fue difundida a través de un comunicado de la Cancillería argentina, que confirmó que el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores brasileño para ser notificado de la decisión.

En el texto, el Gobierno de Javier Milei señaló que "toma nota" de la determinación adoptada por Brasil y cuestionó el criterio utilizado por la administración de Lula para modificar el vínculo diplomático entre ambos países.

Además, el comunicado recordó que durante los últimos años se registraron "numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados" entre dirigentes argentinos y brasileños y remarcó que, "sin excepción", la Argentina nunca respondió a esas diferencias con medidas institucionales.

"Las relaciones entre los Estados deben responder a los intereses permanentes de sus pueblos y no quedar supeditadas a las necesidades políticas y/o personales de los gobernantes de turno", sostuvo la Cancillería.

En ese sentido, el Gobierno reafirmó que mantendrá ese criterio en la relación bilateral y aseguró que su política exterior continuará guiándose "exclusivamente por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato conferido por el pueblo argentino".