Patricia Bullrich confirmó que el tope a la extranjerización de tierras será del 25%: "Se gana por un voto"

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ratificó que el dictamen final del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluirá un tope del 25% a la extranjerización de tierras a nivel nacional, diez puntos porcentuales más que con la normativa vigente.

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Así lo indicó en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón de las Provincias de la Cámara alta, a menos de 48 horas del inicio de la sesión del próximo jueves donde se retomará el cuarto intermedio del 16 de julio pasado.

Al margen de las concesiones a sectores de la oposición, las cuentas para el Gobierno siguen siendo ajustadísimas , y la propia Bullrich confesó sin quererlo el escenario complejo que enfrenta el oficialismo.

"Se gana por un voto", respondió ante la consulta periodística sobre las perspectivas de la votación en el recinto. Previamente, la senadora reconoció que "por pedido de la oposición constructiva se puso un límite razonable" a la extranjerización de tierras como el que tiene Brasil.

También se aplicó en el última versión (la número 16) el criterio del doble conforme para la venta de tierras a extranjeros en zonas de seguridad de fronteras, con la obligatoriedad de que tanto la provincia como un alto funcionario nacional aprueben la operación inmobiliaria.

La Senadora Patricia Bullrich, acompañada por los Senadores Nadia Márquez y Agustín Coto, brindaron una Conferencia de Prensa en el Senado de Nacion, con el objetivo de explicar puntualmente el proyecto de Ley de Tierras.

Bullrich ratificó que se quitará el tope de 1.000 héctareas transferibles a manos extranjeras en la zona núcleo que está estipulado en la normativa actual, que la ex ministra de Seguridad denominó "Ley Máximo Kirchner".

"Sacamos el límite de municipalidad, de departamento y de provincia porque es ridículo", agregó Bullrich al referirse al límite del 15% a la extranjuerización de tierras que la ley vigente impone no sólo a nivel nacional, sino también provincial y departamental.

La postura del oficialismo sobre la soberanía

También aclaró que con el nuevo dictamen "los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierras rurales en la Argentina". La senadora reiteró en varias oportunidades que "la soberanía no se pone en juego en esta discusión", y que resaltó que hay que distinguir ese concepto del de "propiedad".

"La propiedad es la posesión de un título, de un contrato de escritura. La soberanía es la capacidad de hacer cumplir una ley y no quien escritura un determinado activo", diferenció.

Patricia Bullrich afirmó que, con la Ley de Tierras la soberanía no se pone en juego. MARIANO SANCHEZ/NA

Según afirmó, "es ridículo pensar que si un extranjero compra dos departamentos o dos fábricas se lleva una parte de la soberanía argentina". Para Bullrich, la "ley Máximo Kirchner fue un verdadero despropósito para el país" y "tenía como objetivo volver terratenientes a sus amigos" pero "lo único que evitó fue la inversión".

La presidenta del bloque libertario señaló que antes de la ley del 2011 nunca había habido límites a la extranjerización de tierras y sin embargo el porcentaje en manos extranjeras siempre había orbitado alrededor del 5%. "Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara y concreta", aseguró.

También defendió que la nueva ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada incluye un mecanismo parecido al de la "Ley Pierri" por el cual "quien vive hace diez años en una casa y esa posesión es pacífica y no tiene escritura, va a poder pedir su título de propiedad".

En tanto, destacó los cambios en torno a los desalojos de instrusos a partir de la incorporación de un "procedimiento sumamente rápido con identificación clara de los ocupantes".