Giro estratégico: el oficialismo cede en un punto clave para destrabar la Ley de Tierras en el Senado

Los senadores de La Libertad Avanza presentarán un proyecto renovado este jueves. Patricia Bullrich dará una conferencia de prensa anunciando los cambios.

La Libertad Avanza busca destrabar el tratamiento de la Ley de Tierras en el Senado.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA), liderado por Patricia Bullrich, decidió realizar modificaciones en el proyecto de Ley de Tierras con el objetivo de conseguir “votos aliados” necesarios y así, llevar la iniciativa “con seguridad” al recinto del Senado este jueves.

La principal modificación eleva del 15% al 25% el límite del territorio nacional que podrá quedar en manos de capitales extranjeros. Con esto, se quita la idea de eliminar todo el límite. Las modificaciones quedaron plasmadas en los nuevos borradores que comenzaron a circular en las últimas horas.

El cambio implica dejar de lado la propuesta original del oficialismo, que planteaba eliminar por completo cualquier restricción a la compra de tierras por parte de inversores extranjeros.

Para comunicar esto, la jefa del bloque de senadores libertarios dará una conferencia de prensa esta tarde. Allí se darán los detalles del texto del proyecto. El oficialismo había mostrado su interés en conseguir más apoyo en este proyecto en particular, especialmente de los mandatarios provinciales.