Un candidato del "equipo de Cornejo" asegura que "en la gente no se ve un ánimo preelectoral ni cerca"

Son varios los anotados en la carrera por la sucesión de Alfredo Cornejo en el oficialismo provincial que integran Cambia Mendoza y La Libertad Avanza . Sin embargo, los que ya se muestran en modo campaña no son todos los aspirantes.

El intendente de Capital , Ulpiano Suárez , y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial , Natalio Mema , forman parte del “ equipo de Cornejo ” que se mide en las encuestas y mantienen un perfil alto de cara a las elecciones de 2027 .

En la otra vereda, el diputado nacional Luis Petri hace lo propio para ganarse la bendición del presidente Javier Milei como candidato libertario.

Y el nombre que primero asomó dentro del cornejismo fue el del ministro de Educación, Cultura e Infancias , Tadeo García Zalazar , aunque es el que menos prendido está en la campaña como el resto de sus competidores internos, a más de un año de las elecciones.

En ese contexto, el titular de la DGE ratificó este lunes su interés en competir el año que viene, aunque desestimó acelerar en la visibilidad electoral. De hecho, sostuvo en una conferencia de prensa que “en la gente no se ve un ánimo preelectoral ni cerca” .

El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, es uno de los nombres que compiten en "el equipo de Cornejo"

“Lo hemos dicho muchas veces: cualquier candidatura, sobre todo de quienes tenemos aspiraciones y estamos en el Gobierno, tiene que ver con la gestión", planteó en principio.

Y explicó, al referirse a la reforma del Fondo Escolar Permanente que presentó en la Legislatura: "Esto que hemos venido a hacer hoy, de presentar propuestas para el financiamiento de viviendas para docentes, es algo que no se hacía habitualmente y, si se quiere, estamos ampliando la cantidad de herramientas de gestión para llegar a todos los sectores de la provincia”.

Elecciones 2027 solo en medios y partidos políticos

Por otra parte, García Zalazar coincidió con el diagnóstico que hizo el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, quien criticó en una entrevista con LV Diez que la campaña electoral está lanzada de forma “muy apresurada” en Mendoza.

En ese sentido, el ministro afirmó: “Básicamente comparto esa mirada. La gente no está con la cabeza puesta en cuáles van a ser las opciones electorales en 2027. Hoy la agenda pasa por otro lado y la agenda de la gente tiene claramente otros intereses y otras prioridades”.

Luego agregó: “Entonces, sí, yo creo que eso está instalado en los medios, en los partidos políticos y en la dirigencia política, pero en la agenda de la gente no se ve un ánimo preelectoral ni cerca. Así que comparto esa apreciación”.

Defensa de las PASO en Mendoza

Además, García Zalazar defendió la continuidad de las PASO provinciales, aunque se mostró de acuerdo con la eliminación de las primarias a nivel nacional, que impulsa el gobierno de Milei.

“Nuestros legisladores nacionales están muy abocados a la agenda nacional. Se está debatiendo si va a haber eliminación o no de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y nosotros hemos manifestado que creemos que es una estrategia correcta eliminar las PASO a nivel nacional, no así a nivel provincial", contrastó el funcionario"

Y aseguró que "siempre se han usado, siempre hubo opción y siempre hubo oferta electoral en las primarias provinciales".