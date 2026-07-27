Cornejo recibió al embajador de Chile y confirmó cuándo se adjudicará la licitación de la Ruta 7

El gobernador Alfredo Cornejo recibió al embajador de Chile en Argentina , Gonzalo Uriarte Herrera , en la Casa de Gobierno y le confirmó que esta semana el Gobierno nacional adjudicará la concesión del Tramo Cuyo de la Ruta 7 , por la que compiten cuatro empresas.

Elecciones PASO en Mendoza: el oficialismo las sostiene, pero no descarta aplicar un cambio importante

Ruta 7: qué tarifas de peaje ofrecieron las cuatro empresas que buscan la concesión del corredor internacional

El mandatario también destacó que dos de las firmas oferentes son mendocinas y respaldó la posibilidad de incorporar operadores privados para garantizar el despeje de nieve en el corredor internacional.

La definición llega luego de que el Gobierno nacional avanzara con la evaluación de las ofertas presentadas para concesionar por 20 años el Tramo Cuyo de la Ruta Nacional 7 , uno de los corredores estratégicos para el comercio con Chile.

El proyecto comprende 329 kilómetros , desde el límite con San Luis hasta el Paso Internacional Cristo Redentor, e incluye la modernización, operación y mantenimiento del corredor mediante el cobro de peajes. Cuatro empresas continúan en carrera por la adjudicación tras la apertura de las propuestas económicas.

El encuentro entre Cornejo y Uriarte Herrera tuvo como eje una agenda de integración bilateral vinculada con la conectividad , la seguridad , la energía , la minería , el turismo y el transporte aéreo . También participaron el cónsul general de Chile, David Quiroga Hinojosa , y el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sanz .

Ruta 7 y el paso Cristo Redentor

Uno de los principales temas abordados fue la infraestructura del Sistema Integrado Cristo Redentor, el principal paso terrestre entre Argentina y Chile.

Uriarte Herrera sostuvo que ambos países deben profundizar la integración y consideró fundamental mejorar la conectividad terrestre, aérea y energética. En relación con los pasos fronterizos, señaló que Chile cuenta con 28 pasos internacionales, aunque remarcó la necesidad de fortalecer la inversión y la gestión en los cruces de mayor relevancia.

"Este paso es el más importante", afirmó el embajador al referirse al Cristo Redentor, al tiempo que planteó la necesidad de mejorar la gestión vial y evaluar sistemas de concesión que permitan garantizar el despeje de nieve durante el invierno.

En ese marco, Cornejo recordó que Mendoza viene impulsando este tipo de iniciativas desde hace tiempo y señaló que, si bien los pasos internacionales están bajo jurisdicción nacional, la Provincia participa activamente en la agenda vinculada con los complejos Libertadores y Pehuenche.

El gobernador Alfredo Cornejo recibió al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera. Prensa Gobierno

"Las ideas son similares", sostuvo el mandatario, quien manifestó su voluntad de avanzar en una agenda conjunta con el país vecino.

Además, informó que el Gobierno nacional adjudicará esta semana la concesión de la Ruta Nacional 7 para su mantenimiento durante los próximos 20 años y destacó que dos de las empresas que siguen en carrera son mendocinas.

Concretamente las empresas mendocinas a las que hizo referencia Cornejo son José Cartellone Construcciones Civiles y Laugero Construcciones, quienes se presentaron en diferentes UTE con otras firmas.

En la reunión el gobernador rambién coincidió con la posibilidad de que empresas privadas se encarguen del despeje de nieve en el corredor internacional.

Conectividad aérea con Chile y turismo

Otro de los ejes del encuentro fue la conectividad aérea entre ambos países. Las autoridades coincidieron en la necesidad de explorar alternativas que faciliten el transporte de pasajeros y fortalezcan la integración binacional.

En ese sentido, analizaron el potencial de las aerolíneas de bajo costo, la posibilidad de mejorar la conectividad digital y avanzar en soluciones que simplifiquen la circulación de personas entre Argentina y Chile, incluyendo aspectos vinculados con el roaming.

Minería y energía

La minería y la energía también ocuparon un lugar destacado en la agenda. Uriarte Herrera señaló que Chile presenta un déficit de gas natural, mientras que Argentina cuenta con disponibilidad para abastecer parte de esa demanda. Además, destacó las oportunidades para profundizar la integración energética, teniendo en cuenta la capacidad de generación eléctrica del norte chileno.

Por su parte, Cornejo adelantó que en noviembre habrá dos encuentros vinculados con la economía de la energía y consideró que podrían convertirse en un ámbito propicio para impulsar un acuerdo binacional en esa materia.

Respecto de la minería, el gobernador indicó que las autoridades de la Quinta Región y de Antofagasta manifestaron interés en desarrollar proyectos conjuntos con Mendoza, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las regiones de ambos países.

Al finalizar el encuentro, Cornejo reafirmó su disposición a profundizar el trabajo conjunto con Chile. "Me gustaría empujar juntos esta agenda y colaborar", expresó.

Además, recordó su experiencia laboral en el país vecino durante la década de 1990 y dialogó con el embajador sobre la actualidad del turismo entre ambas naciones.