Alberto Fernández se sinceró tras su discutido mandato: "Me sentí cancelado en la sociedad argentina"

El expresidente Alberto Fernández reapareció públicamente con una extensa e íntima entrevista para un diario internacional, en la que repasó su paso por la presidencia y aseguró que, tras dejar el poder en diciembre de 2023, sintió que había sido “cancelado por la sociedad argentina” .

Sin embargo, también lanzó fuertes críticas contra Javier Milei, y lo catalogó como un “pobre imbécil” . A su vez, durante la conversación con el diario uruguayo El País, el exmandatario insistió en que las denuncias por violencia de género presentadas por su expareja, Fabiola Yañez, son falsas.

Por culpa de eso, también resaltó que recién pudo volver a aparecer un año y medio después de irse de la Casa Rosada. También criticó la cobertura mediática sobre Milei y sostuvo que se difundieron afirmaciones que, según su visión, carecían de sustento.

“El Presidente que tenemos asumió diciendo que la Argentina iba a tener una inflación de 17.000%, la mayor imbecilidad que se ha dicho. Sin embargo, lo levantaron todos los medios como una noticia cierta. Una imbecilidad profunda de un personaje que hace artículos que plagia de otros, hace artículos con inteligencia artificial, lo estamos viendo hoy en día”, señaló Fernández..

En la misma línea, remarcó que los medios argentinos “le dieron a Milei un espacio abrumador” , hasta convertirlo en un estadista: “Yo creo que tiene un problema psiquiátrico” , añadió.

En cuanto a la actualidad del país, aseguró que estamos frente a un gobierno donde el ministro de Economía, Luis Caputo, “le pide a los argentinos que saquen los dólares de los bancos y los inviertan”, mientras sus divisas “están en el exterior”.

“Vimos al Presidente promover una estafa como el caso de la criptomoneda Libra y la Justicia dice ‘acá no hay ningún damnificado directo’. ¡Qué difícil es esto, por Dios!”, se lamentó el ex mandatario.

Qué dijo sobre el expresidente Mauricio Macri

Paralelamente, aclaró que él no se llevó del Estado “ni una lapicera” y que no lo toma como un mérito, sino como “lo que debe ser”.

Asimismo, apuntó contra Mauricio Macri, a quien habían denunciado por la concesión de las autopistas y que, además, señalaron en varias oportunidades por su participación en la causa Correo Argentino.

“En este país la Justicia federal, fundamentalmente, ha sido colonizada por los sectores conservadores, y así nos tratan a los peronistas. ¿Cómo es posible que a Mauricio Macri, a quien denunciamos porque siendo el concesionario de las autopistas de acceso a Buenos Aires un día dejó de subir peajes, al día siguiente vendió su empresa y no pasa nada? ¿Y la estafa del Correo? No pasa nada”, sentenció.

Negó la acusación por violencia de género

Para finalizar, se refirió a las acusaciones de violencia de género por parte de su ex mujer y madre de su hijo, Fabiola Yañez, y reiteró su inocencia ante los hechos denunciados.

“Inventaron una vida lujuriosa y lujosa que nunca tuve en Olivos. Fui el primer presidente que no hizo una sola reforma en la residencia presidencial, no puse un peso por cambiar la residencia de Olivos, no me aproveché en nada de los privilegios del poder. Construyeron todo eso y generaron un proceso de cancelación que pude romper un año y medio después. Cuando me sentí con fuerza para volver a salir a hablar y explicar cuál fue la verdad”, concluyó.