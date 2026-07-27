Ulpiano Suárez habló del conflicto con Brasil y pidió "responsabilidad política, no solo a Javier Milei"

El intendente de Capital, Ulpiano Suárez , se sumó al debate generado alrededor de la creciente tensión diplomática entre los gobiernos de Argentina y Brasil y remarcó la importancia estratégica del principal socio comercial de Mendoza. Tras las duras declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , el jefe comunal pidió "responsabilidad política" también en el plano provincial, después de la polémica de la vicegobernadora Hebe Casado con Francia.

Hebe Casado respaldó las críticas de Milei a Lula, pero advirtió por el impacto en Mendoza

En principio el intendente analizó el impacto que el deterioro de la relación bilateral puede infligir sobre sectores clave de la economía local, como la vitivinicultura y la producción hortícola.

“Yo anhelo que no afecte en nada la relación de Mendoza con Brasil; no estamos para tirar manteca al techo y complicar las relaciones con otros países, en especial con nuestro socio comercial más importante para muchos productos mendocinos ”, enfatizó Suárez en una rueda de prensa esta mañana.

Las expresiones de Suárez trascendieron la esfera nacional para proyectarse también en el escenario provincial. En sus dichos resonó un implícito llamado de atención hacia dirigentes locales, en momentos en que perdura la polémica por los dichos de la vicegobernadora, quien no solo venía de protagonizar un conflicto diplomático con la embajada de Francia en Argentina , sino que hoy salió a justificar los ataques de Milei a Lula definiéndolos como una "devolución de favores" electoral.

En ese sentido, el intendente radical fue tajante sobre el valor de la investidura y la prudencia en el discurso público: “Pero también un pedido, no solo al Presidente sino también a todos quienes tenemos una responsabilidad política. Esto no son solo palabras, entonces hay que ser muy medidos” , sostuvo Suárez.

El jefe comunal remarcó que las declaraciones públicas de los gobernantes tienen derivaciones directas en la economía real y en la confianza de los mercados: “Sobre las formas del Presidente me he expedido en un montón de oportunidades, pero creo que es necesario ser consciente de la responsabilidad que tenemos".

"Como la tengo yo: si digo cualquier barbaridad en este momento, seguramente eso impacta en que puedan venir inversiones a la Ciudad o en la generación de empleo”, aseguró Suárez.

Y señaló: "Hay que ser muy responsable en esto, no dejarse llevar por el calor de las campañas políticas, más allá de las preferencias que el Presidente pueda tener ante el proceso electoral de Brasil”.

"Es un llamado, un pedido como argentino a la mayor de las responsabilidades. No solo en la gestión, sino también en las expresiones, que ojalá no afecten las relaciones con Brasil, ni con ningún otro país del mundo”, completó.

Los dichos de Milei contra Lula Da Silva

El conflicto diplomático cobró fuerza luego de las duras descalificaciones de Javier Milei hacia Lula da Silva en el marco de la convención del Partido Liberal en San Pablo, lo que derivó en fuertes reclamos desde Brasilia y en llamados a consultas a nivel embajada.

Durante su discurso, el presidente argentino calificó de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista" a su par brasileño. Además, aseguró que ese país enfrenta un "Riesgo Lula" por la orientación económica del actual gobierno.

Qué dijo Hebe Casado del conflicto con Brasil

Consultada sobre el enfrentamiento entre ambos gobiernos, Casado respondió con ironía después de protagonizar una polémica con Francia y salvarse de afrontar un juicio político solicitado por un sector del radicalismo. "No soy la más indicada para hablar de ese tema", apuntó tras una actividad en la Legislatura.

Sin embargo, la dirigente consideró que el cruce entre ambos presidentes tiene antecedentes y relativizó las críticas hacia Milei.

"Creo que también tenemos que tener en cuenta que Lula da Silva el año pasado y en plenas elecciones vino e hizo algo similar a lo que hizo Milei en Brasil. Por lo cual es una devolución de favores solamente. Cuando lo hace uno está bien y cuando lo hace el otro está mal", sostuvo.