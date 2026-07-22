Cambia Mendoza salvó a Hebe Casado de afrontar un juicio político por el conflicto diplomático con Francia

Finalmente, Cambia Mendoza evitó que la vicegobernadora Hebe Casado afronte un juicio político por la causal de "desorden de conducta" , luego de la polémica desatada por sus dichos discriminatorios contra la selección de Francia , que derivaron en que la Embajada francesa la declarara " persona non grata" .

Hebe Casado sorteó el primer embate legislativo por su conflicto con Francia: qué pasará con el juicio político

Mathus Escorihuela y otros radicales piden juicio político contra Hebe Casado por sus dichos contra Francia

El pedido había sido presentado por el jurista Miguel Mathus Escorihuela junto a otros 12 dirigentes disidentes del radicalismo , quienes sostuvieron que las expresiones de Casado provocaron un conflicto diplomático, afectaron la imagen institucional de Mendoza y resultaban incompatibles con la investidura de la vicegobernadora.

El expediente fue tratado sobre tablas durante la sesión de la Cámara de Diputados, por lo que requería una mayoría especial de dos tercios para avanzar.

Sin el acompañamiento del oficialismo, la iniciativa no tenía posibilidades de prosperar y finalmente fue archivada con 33 votos negativos de la UCR y sus aliados, entre ellos el PRO.

En tanto, 11 legisladores de los bloques PJ, Fuerza Patria y La Unión Mendocina votaron a favor de habilitar el proceso. Además, hubo tres ausencias: Silvina Gómez (UCR), Gabriela Lizana (PJ) y Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos).

La Cámara de Diputados en sesión. Prensa Diputados

La oposición espera disculpas de Hebe Casado a Francia

Durante el debate, los bloques opositores coincidieron en que el planteo merecía al menos ser analizado institucionalmente y advirtieron sobre las consecuencias que el episodio tuvo para la provincia.

El presidente del bloque Fuerza Patria, Lucas Ilardo, sostuvo que los dichos de Casado generaron un costo político para Mendoza por los vínculos comerciales, turísticos y culturales que mantiene con Francia. Además apuntó contra la "soberbia" de la vicegobernadora, al resistirse a pedir disculpas públicas por sus dichos.

Además señaló que la discusión no pasaba por mencionar el origen africano de muchos futbolistas franceses, sino por cuestionar implícitamente su pertenencia al país europeo.

"El problema no es mencionar que muchos jugadores de Francia tienen ascendencia africana, sino sugerir que ellos no representan legítimamente a Francia. Ese razonamiento produce una concepción racial que es rechazada por todas las democracias del mundo", expresó.

Ilardo sostuvo además que la vicegobernadora perdió la oportunidad de dar un debate serio sobre inmigración e integración y reclamó una disculpa pública. "No podemos instalar el odio como medio pedagógico. Yo sigo esperando las disculpas de la vicegobernadora", concluyó.

El diputado Lucas Ilardo (Fuerza Patria) Archivo Los Andes

Por su parte, el jefe del bloque La Unión Mendocina, Jorge Difonso, consideró que la Cámara debía escuchar a los impulsores del pedido antes de resolver su archivo.

Recordó que entre los firmantes hay reconocidos constitucionalistas mendocinos y planteó que correspondía recibirlos en comisión para analizar los fundamentos de la presentación.

También repasó los históricos vínculos culturales entre Mendoza y Francia y sostuvo que el conflicto diplomático "se podría solucionar con un poco de humildad".

El diputado provincial Jorge Difonso (La Unión Mendocina) Archivo Los Andes

A su turno, el presidente del bloque PJ, Germán Gómez, afirmó que la situación trascendió una discusión en redes sociales y terminó generando un perjuicio institucional para Mendoza.

"Hay daño material y moral que sufre la provincia porque el conflicto no es solo con Francia. Ellos forman parte de la Unión Europea, con quienes mantenemos relaciones diplomáticas y comerciales", sostuvo.

El legislador también remarcó que la declaración de persona non grata impide a Casado participar de actividades oficiales vinculadas con Francia y cuestionó que el oficialismo rechazara el tratamiento del juicio político.

"El juicio político tiene que avanzar y quienes lo rechacen también deberán hacerse responsables de la figura de la vicegobernadora", afirmó. Además el peronismo recordó que había pedido una sesión especial para tratar este tema, pero no obtuvo aval para llevarse adelante.

El jefe del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez Archivo Los Andes

El oficialismo defendió la decisión de archivar el expediente

Desde Cambia Mendoza, el diputado César Cattaneo rechazó el pedido de juicio político al considerar que las instituciones provinciales ya habían dado una respuesta adecuada al conflicto diplomático.

Recordó que el gobernador Alfredo Cornejo fijó "oportunamente" la posición oficial frente a la Embajada de Francia y ratificó la histórica relación institucional con ese país.

"Las instituciones ya actuaron por la vía que corresponde. El gobernador fijó de manera oportuna la posición oficial frente a la Embajada de Francia. Esa intervención fue clara, responsable y suficiente para resguardar los vínculos de nuestra provincia", sostuvo.

Cattaneo diferenció además una publicación en redes sociales de una política de Estado y afirmó que las relaciones internacionales de Mendoza "no se sustentan, fortalecen o destruyen a partir de un posteo".

Finalmente, advirtió que convertir a la Legislatura en un ámbito para juzgar expresiones individuales implicaría desvirtuar su función.

"Si transformamos a la Legislatura en un tribunal encargado de juzgar declaraciones o frases, dejaríamos de cumplir la función por la cual nos eligieron, que es legislar sobre los problemas que realmente le importan a los mendocinos", concluyó.