De Alfredo Cornejo a Sagasti: las reacciones de la política mendocina tras la final del mundo

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 también tuvo su correlato en la política mendocina. Funcionarios, legisladores y dirigentes de distintos espacios utilizaron las redes sociales para agradecer al plantel dirigido por Lionel Scaloni y destacar el recorrido del equipo durante el certamen.

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El gobernador Alfredo Cornejo hizo un posteo particular, por lo extenso del mensaje y porque incluyó una foto vieja protagonizada por él, cuando jugaba al fútbol en San Carlos , además de una de las imágenes de la Selección argentina frente a frente con la hinchada después de perder la final de este domingo con España .

"Esta semana me llegó esta foto que publicó un medio de San Carlos. Me hizo sonreír porque me recordó algo que siempre disfruté mucho, como el fútbol ", arrancó el mandatario.

Y continuó: "Para muchos es un deporte. Para mí, también es una escuela . Ahí aprendemos que ningún partido se gana solo, que el esfuerzo de todos vale más que cualquier individualidad y que los objetivos importantes requieren disciplina, trabajo y perseverancia. Hay días en los que se juega mejor y otros en los que cuesta más, pero nunca hay que dejar de competir ni de creer en el equipo".

"Hoy el resultado no fue el que todos esperábamos, pero eso no cambia lo que representa este grupo. Competir hasta el final, levantarse después de cada golpe y dejar todo por la camiseta también es una forma de ganar. Gracias Selección, por el esfuerzo y por recordarnos que el camino siempre vale tanto como el resultado. Vamos Argentina ", cerró Cornejo.

Esta semana me llegó esta foto que publicó un medio de San Carlos. Me hizo sonreír porque me recordó algo que siempre disfruté mucho, como lo es el fútbol.



Para muchos es un deporte. Para mí, también es una escuela. Ahí aprendemos que ningún partido se gana solo, que el esfuerzo… pic.twitter.com/qEIpl6hego — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 20, 2026

En tanto, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, replicó en su cuenta de X la publicación del presidente Javier Milei, quien agradeció a los jugadores por el desempeño durante el torneo.

Una de las primeras dirigentes mendocinas en pronunciarse fue la vicegobernadora Hebe Casado. Tras el pitazo final, publicó: "Felicitaciones España y Argentina".

Gracias Scaloni, Messi y todo el equipo por hacernos ilusionar y llegar a otra final. — Hebe Casado (@hebesil) July 19, 2026

Minutos más tarde volvió a expresarse con otro mensaje dirigido al plantel nacional: "Gracias Scaloni, Messi y todo el equipo por hacernos ilusionar y llegar a otra final".

También desde el oficialismo provincial se manifestó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, quien escribió un breve mensaje en sus redes sociales: "Gracias por todo, Argentina".

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza y titular de la Unión Cívica Radical provincial, Andrés Lombardi, destacó el desempeño del seleccionado y el camino recorrido durante el campeonato.

"Orgullosos de nuestra Argentina. Lo dieron todo hasta el final. Gracias por cada momento, por mantenernos viva la ilusión y por ser nuestros grandes campeones por siempre. Somos subcampeones del mundo. Y eso hay que celebrarlo", publicó.

Orgullosos de nuestra @Argentina

Lo dieron todo hasta el final.



Gracias por cada momento, por mantenernos viva la ilusión y por ser nuestros grandes campeones por siempre.



Somos Sub Campeones del mundo! Y eso hay que celebrarlo. — Andrés Peti Lombardi (@petilombardi) July 19, 2026

Mensajes desde la oposición

Las expresiones de reconocimiento también llegaron desde dirigentes de Unión por la Patria y del Frente Patria.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti compartió en sus redes sociales la publicación realizada por la cuenta oficial de la Selección argentina y acompañó el posteo con un breve mensaje: "Gracias muchachos".

Era tan Italia 90 que asustaba.

Este equipo es una maravilla.

Lionel Messi es hermoso.

Scalini es hermoso.

No es normal ver esto.

Vengo del futuro y les digo:

Disfruten como puedan, no saben cuándo van a estar 8 años en el prime.

Vamos Argentina!! Te amo! — Lucas ilardo (@lucasilardo) July 19, 2026

Por su parte, el diputado provincial Lucas Ilardo dejó una reflexión más extensa en la que comparó el recorrido del equipo con el Mundial de Italia 1990 y valoró el ciclo encabezado por Lionel Scaloni y Lionel Messi.

"Era tan Italia 90 que asustaba. Este equipo es una maravilla. Lionel Messi es hermoso. Scaloni es hermoso. No es normal ver esto. Vengo del futuro y les digo: disfruten como puedan, no saben cuándo van a estar ocho años en el prime. Vamos Argentina. Te amo", exclamó.