El guiño de Ulpiano Suárez a un intendente radical para que lo acompañe como vice en 2027: "Me encantaría"

Los precandidatos que pugnan por la bendición de Alfredo Cornejo para encabezar la boleta de Cambia Mendoza en 2027 hacen lugar en sus agendas de gestión para recorrer el territorio y consolidar sus propuestas. En ese marco, el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez , visitó este martes General Alvear y compartió una serie de actividades con su par anfitrión, Alejandro "Jany" Molero .

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Lo llamativo es que durante la visita, el jefe comunal capitalino lanzó un guiño público al dirigente sureño sobre la posibilidad de integrar una fórmula para la gobernación: “Me encantaría” , respondió sin rodeos ante la consulta de la prensa alvearense.

Cabe señalar que Molero cursa su primer mandato al frente del municipio y cuenta con la opción de buscar la reelección , por lo cual la declaración de Suárez debe tomarse con pinzas, aunque no deja de ser la primera señal de este tipo a otro dirigente.

Por su lado, al recibir a su par de la Capital, el intendente de General Alvear destacó la importancia del trabajo intermunicipal y la visión compartida sobre la gestión pública.

“ Estamos felices y honrados de recibir a nuestro amigo , el intendente de Capital, Ulpiano Suárez. Veníamos hablando hace un tiempo de la necesidad de juntarnos y se había comprometido a visitar General Alvear", comentó.

Y agregó: "Es un trabajo que tiene que ver con la agenda común, la realidad de cada uno de los municipios de nuestra provincia, compartiendo herramientas e intercambiando propuestas con un gran intendente como él”, dijo.

Molero detalló que la agenda incluyó reuniones con referentes del sector privado para abordar la coyuntura del empresariado local, sus proyecciones y el potencial productivo del departamento.

Además, hizo hincapié en dos obras emblemáticas que están prontas a inaugurarse: la ruta Las Catitas-Montecomán y la tercera y última etapa de la Universidad General Alvear (UGACOOP), un polo de educación superior estratégico.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, con su par de Capital, Ulpiano Suárez Prensa General Alvear

Contexto complejo para los municipios

A su turno, Ulpiano Suárez resaltó el valor de las obras viales para la conectividad productiva y el rol de los municipios modernos en materia de educación y desarrollo local, al tiempo que analizó el contexto económico actual.

El intendente capitalino se refirió también al impacto de la crisis económica en las arcas municipales y la necesidad de mantener la eficiencia en los servicios esenciales.

A propósito, la Municipalidad de Ciudad y la de General Alvear son dos comunas que debieron requerir ante el Ejecutivo provincial adelantos de coparticipación para afrontar distintos compromisos.

“Hablamos de cómo la crisis golpea a las familias mendocinas y la situación de los municipios ante la caída de ingresos por coparticipación y recaudación. Nosotros tenemos que seguir prestando servicios 24/7 —recolección, poda, alumbrado, espacios públicos—, por lo que son tiempos de afinar las decisiones”, comentó Suárez.

Además de su recorrida por Alvear, señaló: “Coincidimos con los sectores productivos en destacar la estabilidad y el orden macro, pero también señalamos las sombras del modelo: las dificultades de acceso al crédito y la alta presión tributaria nacional —considerando que Mendoza viene bajando sellos e ingresos brutos—".

"Trabajar en la etapa que viene implica consolidar el orden logrado en los últimos 10 años y dar el salto hacia el crecimiento y el desarrollo”, sostuvo.

Palos para otro candidato

Por otro lado, Suárez se refirió a la campaña electoral y lanzó un dardo por elevación al diputado nacional Luis Petri, sin mencionarlo. “Lo digo sin ponerme colorado: tengo la decisión y la voluntad de prepararme para el gran desafío de 2027. En este tiempo mantenemos un contacto cara a cara con los sectores productivos, no solo con una escucha activa", dijo.

Y agregó: "Vimos a otro dirigente recorrer el Este la semana pasada y reunirse con productores sin llevar ninguna propuesta. Junto a mi equipo recorremos, escuchamos y planteamos soluciones”. Casualmente Petri estuvo de visita por Lavalle la semana anterior.

¿Posible compañero de fórmula?

Al intendente Suárez le presentaron si Molero podría ser su compañero de fórmula para 2027 y no lo descartó: “Me encantaría, obviamente. Hoy ambos tenemos la responsabilidad de gestionar municipios con realidades distintas por escala, pero con los mismos desafíos".

"Jany ha anunciado un plan muy importante para atraer inversiones con beneficios fiscales, generando empleo y promocionando el desarrollo económico, además de apostar al deporte y la educación”. señaló

Y completó con más dardos para aquellos que se anotan sin haber gobernado: “El desafío del equipo que gobierna Mendoza desde 2015 es cuidar lo que hemos logrado con el esfuerzo de todos los mendocinos. Esto no puede caer en manos de improvisados ni de quienes no tienen experiencia de gestión".

"Me estoy preparando para ese desafío; luego serán los mendocinos en las PASO y en la general quienes definan. Pero si me eligen, me van a encontrar preparado de la mejor manera”, completó Suárez.