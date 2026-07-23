Lucas Ilardo presentó cinco propuestas para mejorar el tránsito en el Acceso Este: qué respondió el Gobierno

Con los desvíos por las obras en el Acceso Este y el retorno a clases , los mendocinos que viajan desde Guaymallén hacia la Ciudad de Mendoza comenzaron a percibir demoras promedio de hasta 40 minutos en la circulación. En ese contexto, el diputado Lucas Ilardo (Fuerza Patria) acercó cinco propuestas al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , y al subsecretario de Transporte, Luis Borrego .

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Según explicó el legislador opositor, el objetivo del encuentro fue "acercar herramientas técnicamente viables, sin necesidad de modificar un solo aspecto de lo ya anunciado por el Gobierno provincial".

Respecto de la iniciativa, Ilardo declaró: "Creemos que se puede ser más creativo que 'salí 40 minutos antes'. Creo que esta obra no está pensada con mirada estratégica. Solo se está agrandando el embudo donde llegamos todos" .

La obra del Acceso Este va a desordenar la vida de miles de familias. Pero quedarse de brazos cruzados no es una opción. Mañana voy a contarte cinco propuestas que trabajamos con mi equipo, las cuales se las presentamos al Ministro Mema y al Subsecretario de transporte para… pic.twitter.com/q0CfWoyuuw

Luego agregó: "Pero ahora eso no importa porque la decisión ya se tomó y mientras se hace (casi dos años) hay mucha gente que tiene que seguir moviéndose y su vida se verá desorganizada. Por eso le acercamos al ministro un conjunto de herramientas concretas , con antecedentes en otras ciudades y viabilidad de implementación".

Por último, manifestó: "Estas propuestas están sobre la mesa desde principios de mes. Independientemente de eso voy a insistir con el trabajo en la Legislatura. Confiamos en que el Gobierno las evalúe con la urgencia que la situación merece, porque cada semana que pasa sin una respuesta es una semana más en la que los mendocinos del Este viajan solos, sin ninguna medida de acompañamiento más que 'salir 40 minutos antes'".

Qué respondió el ministro de Gobierno

Consultado por Los Andes, el ministro Natalio Mema confirmó que mantuvo una reunión con el legislador y aseguró que varias de las propuestas ya están siendo analizadas o aplicadas.

"Nos reunimos con Ilardo. Muchas de estas propuestas ya las está implementando la Municipalidad de Guaymallén, sobre todo las relativas al tránsito, que las vienen estudiando desde hace mucho tiempo", expresó.

El funcionario explicó que algunas iniciativas son inaplicables en determinados aspectos y otras ya se ejecutan parcialmente.

En cuanto a una de las propuestas vinculadas al estacionamiento para el servicio de transporte, comentó que estuvieron buscando terrenos, aunque no encontraron espacios con las características específicas planteadas por el diputado.

Además, valoró el intercambio político y técnico. "Es una buena ocurrencia la de Lucas, siempre sirve. Con información y con datos, que es como nos gusta trabajar a nosotros, la gran mayoría de las soluciones que hemos implementado están basadas en evidencia", sostuvo.

Por último, Mema concluyó que "estuvo bien la interacción. Siempre suma, pero la mayoría de las cuestiones ya las estamos aplicando con medidas similares".