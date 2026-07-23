Avanza en el Senado el pliego de un nuevo juez penal propuesto por Alfredo Cornejo: de quién se trata

Un nuevo ju ez penal propuesto por el gobernador Alfredo Cornejo pasó sin inconvenientes la audiencia pública en el Senado y su pliego será votado por la cámara legislativa en la sesión del próximo martes.

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La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado realizó este miércoles la audiencia pública para analizar el pliego de Mauro Perassi , propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de juez del Tribunal Penal Colegiado Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial .

La postulación no registró impugnaciones y contó con un amplio respaldo ciudadano, al recibir 405 adhesiones .

El encuentro se desarrolló en el Auditorio del edificio Margarita Malharro de Torres y fue presidido por el senador Walther Marcolini, quien recordó que, de acuerdo con el reglamento vigente, solo podían hacer uso de la palabra quienes hubieran presentado adhesiones o impugnaciones.

En esta oportunidad, únicamente expusieron personas que respaldaron la candidatura del postulante.

Durante la audiencia, quienes manifestaron su apoyo destacaron la idoneidad técnica de Perassi, su trayectoria en el ámbito judicial, su compromiso con el servicio de justicia y sus condiciones personales y profesionales para desempeñar el cargo.

Mauro Perassi, propuesto como juez del Tribunal Penal Colegiado Nº 1 Prensa Senado

Al hacer uso de la palabra, Mauro Perassi agradeció las más de 400 adhesiones recibidas y también a quienes expresaron su respaldo una vez vencido el plazo reglamentario, aunque esas presentaciones no pudieron ser incorporadas formalmente. Asimismo, dedicó un especial reconocimiento a su familia, a la que definió como “la columna vertebral” de su vida.

En su exposición, el postulante sostuvo que, en caso de ser designado, continuará desempeñándose con “compromiso, convicción y honestidad“.

Además, repasó su recorrido profesional, señalando que conoce el fuero penal desde el inicio de su carrera, primero como abogado litigante, luego como ayudante fiscal, fiscal de instrucción y también como juez subrogante durante dos años y medio en el mismo tribunal para el que ahora fue propuesto.

Perassi consideró que esa experiencia, sumada a la madurez adquirida a lo largo de su trayectoria, le permitirá ejercer la magistratura “con templanza y prudencia”, cualidades que calificó como fundamentales para la función judicial.

Concluida la audiencia pública, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales emitirá el dictamen correspondiente. Posteriormente, el pliego será tratado en una próxima sesión del Senado, donde los legisladores definirán la designación mediante voto secreto.