Dietas de senadores: el sueldo de la Cámara alta será de casi $12.000.000 en agosto

A partir del próximo mes de agosto, los senadores nacionales percibirán una dieta bruta de aproximadamente $11.877.000 , tras el último acuerdo paritario alcanzado para los trabajadores del Congreso.

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Este incremento, que se aplicará de forma escalonada, representa una suba acumulativa del 6,7% que se desglosa en un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% para julio y un 1,9% correspondiente a agosto.

La actualización es consecuencia directa del mecanismo de "enganche" aprobado por los propios legisladores de la Cámara alta en 2024. Bajo este esquema, cualquier mejora salarial obtenida por los gremios legislativos (APL, UPCN y ATE) impacta automáticamente en los módulos que componen la remuneración de los senadores, la cual incluye 2.500 módulos por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Con esta nueva recomposición, los senadores acumularán un aumento cercano al 19% entre enero y agosto , una cifra que se proyecta por encima de la inflación del mismo periodo, considerando que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado hasta junio fue del 16,8%.

Este panorama contrasta fuertemente con la realidad de otros sectores y con la propia Cámara de Diputados , donde no rige la actualización automática. Actualmente, un diputado nacional percibe un salario bruto de $6.072.000 , lo que representa prácticamente la mitad de lo que cobrará un senador desde agosto.

Esta marcada disparidad ha generado tensiones internas y malestar entre los legisladores de la Cámara baja y su presidente, Martín Menem.

El impacto en la estructura del Congreso

El acuerdo paritario no solo beneficia a los legisladores, sino que también eleva los haberes del personal del Congreso. De acuerdo con las escalas informadas la Categoría 1 (la más alta) llegará a los $2.509.123 en agosto y la Categoría 6 alcanzará los $1.193.538 en el mismo mes.

A pesar de las mejoras, el clima laboral dentro del Palacio Legislativo mantiene focos de conflicto. Los gremios han solicitado una comisión para revisar la estructura salarial debido a decisiones de la presidencia de la Cámara de Diputados que habrían generado desigualdades mediante la entrega de "pluses" fuera de la negociación colectiva.

Finalmente, cabe destacar que la suba de las dietas solo podrá ser evitada si cada senador decide renunciar expresamente o donar la actualización, una práctica que ya han implementado este año algunos representantes de bloques como La Libertad Avanza, el PRO y la UCR. De lo contrario, el incremento se hará efectivo en un contexto social marcado por una desocupación que roza el 8%.