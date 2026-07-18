La Justicia de Brasil rechazó que Javier Milei visite a Jair Bolsonaro durante su prisión domiciliaria.

La Justicia federal de Brasil rechazó el pedido para que el presidente argentino Javier Milei pudiera visitar al exmandatario Jair Bolsonaro , quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia, en el marco de las restricciones impuestas por el Supremo Tribunal Federal.

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La decisión fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes , quien respondió negativamente a una solicitud presentada por la defensa de Bolsonaro para autorizar el encuentro con el mandatario argentino.

La resolución llega luego de que Milei anunciara que el próximo sábado 25 de julio viajará a San Pablo para participar del lanzamiento oficial de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro , hijo mayor del expresidente brasileño, de cara a las elecciones del 4 de octubre .

En ese contexto, el mandatario argentino también había manifestado su intención de visitar a Bolsonaro, uno de sus principales aliados políticos en la región.

En el fallo, Moraes recordó que las condiciones de la prisión domiciliaria prohíben al expresidente realizar actividades o manifestaciones de carácter político y recibir visitas durante un período de 30 días.

Las únicas excepciones contempladas son las consultas médicas, las sesiones de fisioterapia y las reuniones con sus abogados. Según trascendió, el magistrado ya había rechazado previamente pedidos para que familiares de Bolsonaro pudieran visitarlo durante el proceso electoral.

EFE

La decisión se da en un contexto de fuerte polarización política en Brasil, donde la Justicia busca evitar que el exmandatario utilice su situación judicial con fines proselitistas.

Milei respaldará la candidatura de Flavio Bolsonaro

El viaje de Milei a Brasil generó críticas dentro del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ya que el Presidente participará de un acto de campaña de Flavio Bolsonaro, quien competirá en las próximas elecciones presidenciales contra el actual mandatario brasileño.

En las últimas semanas, Flavio Bolsonaro reforzó su estrategia electoral con el respaldo de dirigentes internacionales cercanos a la derecha, entre ellos el presidente argentino y el estadounidense Donald Trump. De hecho, Milei recibió al candidato brasileño el pasado 6 de julio en la Residencia de Olivos.

Desde el gobierno brasileño evitaron que Lula se pronunciara públicamente sobre la visita del mandatario argentino, pero el secretario de la Presidencia cuestionó duramente su participación.