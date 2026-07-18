18 de julio de 2026 - 10:48

La Justicia de Brasil rechazó que Javier Milei visite a Jair Bolsonaro durante su prisión domiciliaria

El mandatario argentino viajará a San Pablo el próximo 25 de junio para participar de el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro.

La Justicia de Brasil rechazó que Javier Milei visite a Jair Bolsonaro durante su prisión domiciliaria.

La Justicia de Brasil rechazó que Javier Milei visite a Jair Bolsonaro durante su prisión domiciliaria.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Justicia federal de Brasil rechazó el pedido para que el presidente argentino Javier Milei pudiera visitar al exmandatario Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia, en el marco de las restricciones impuestas por el Supremo Tribunal Federal.

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La decisión fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, quien respondió negativamente a una solicitud presentada por la defensa de Bolsonaro para autorizar el encuentro con el mandatario argentino.

Javier Milei viajar&aacute; a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro.

Javier Milei viajará a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro.

En ese contexto, el mandatario argentino también había manifestado su intención de visitar a Bolsonaro, uno de sus principales aliados políticos en la región.

Las restricciones de la prisión domiciliaria

En el fallo, Moraes recordó que las condiciones de la prisión domiciliaria prohíben al expresidente realizar actividades o manifestaciones de carácter político y recibir visitas durante un período de 30 días.

Las únicas excepciones contempladas son las consultas médicas, las sesiones de fisioterapia y las reuniones con sus abogados. Según trascendió, el magistrado ya había rechazado previamente pedidos para que familiares de Bolsonaro pudieran visitarlo durante el proceso electoral.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

La decisión se da en un contexto de fuerte polarización política en Brasil, donde la Justicia busca evitar que el exmandatario utilice su situación judicial con fines proselitistas.

Milei respaldará la candidatura de Flavio Bolsonaro

El viaje de Milei a Brasil generó críticas dentro del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ya que el Presidente participará de un acto de campaña de Flavio Bolsonaro, quien competirá en las próximas elecciones presidenciales contra el actual mandatario brasileño.

En las últimas semanas, Flavio Bolsonaro reforzó su estrategia electoral con el respaldo de dirigentes internacionales cercanos a la derecha, entre ellos el presidente argentino y el estadounidense Donald Trump. De hecho, Milei recibió al candidato brasileño el pasado 6 de julio en la Residencia de Olivos.

Desde el gobierno brasileño evitaron que Lula se pronunciara públicamente sobre la visita del mandatario argentino, pero el secretario de la Presidencia cuestionó duramente su participación.

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