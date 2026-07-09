Elijo no creer: la coincidencia que involucra a Japón y anticipa al campeón del Mundial 2026

Una estadística viral acumulada desde hace 24 años sostiene que el ganador de la Copa del Mundo no se decide únicamente por el azar del juego. El patrón indica que el equipo que logra vencer a la selección que previamente eliminó a Japón termina, inevitablemente, levantando el trofeo.

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La creadora de contenido Rachel DeMita , con casi un millón de seguidores, difundió este relato que ha captado la atención del mundo deportivo. La secuencia comenzó en 2002, cuando Turquía eliminó al equipo nipón y luego cayó ante el campeón definitivo. El patrón se repitió en las ediciones de 2010, 2018 y 2022 sin una sola interrupción técnica.

En el contexto actual de 2026, la teoría señala a Noruega como la heredera del trono mundial. El conjunto nórdico cumplió la condición matemática tras derrotar a Brasil por 2-1 en la instancia de los octavos de final. Previamente, la selección brasileña fue la encargada de dejar en el camino al equipo japonés con el mismo marcador en los dieciseisavos de final.

"Aficionados de Noruega, tenemos que hablar", inicia DeMita en su explicación dirigida a los seguidores del cuadro liderado por Erling Haaland. El delantero, que disputa su primera Copa del Mundo con una destacada cifra goleadora, se encuentra ahora en el centro de un folclore futbolero que mezcla datos históricos con el entusiasmo masivo de las plataformas digitales.

El registro histórico respalda la inquietud de los fanáticos en las redes sociales. En 2010, Paraguay eliminó a Japón para luego caer ante España en los cuartos de final. En 2018, Bélgica despidió a los nipones y perdió la semifinal ante Francia. En 2022, el patrón se mantuvo cuando Croacia eliminó a los asiáticos y fue derrotada por Argentina en la fase previa a la final.

Aunque la teoría sostiene que el patrón se repite desde 2002, hay que decir que si nos ponemos puntillosos, en 1998, en su debut mundialista, Japón quedó eliminado en fase de grupos contra Argentina y Croacia. Fue el equipo balcánico quien enfrentó en semifinales al campeón Francia. Luego, en 2006, al conjunto nipón le tocó quedar eliminado en primera ronda contra Brasil y Australia. En octavos, los oceánicos se enfrentaron al campeón Italia.

Por lo tanto, este patrón tuvo como única excepción el Mundial Brasil 2014, cuando Japón finalizó último en un grupo conformado por Colombia y Grecia, quienes no se enfrentaron al campeón Alemania.

Aunque los expertos señalan que el relato carece de fundamento táctico o deportivo real, la viralización del video genera un clima de expectativa inédito para los vikingos, acaparando la atención por su precisión cronológica y estadística que alimenta la ilusión de quienes buscan un nuevo monarca en el fútbol.

Ayase Ueda de Japón celebra su gol este sábado. EFE/ Miguel Sierra

La teoría del nuevo posible campeón del Mundial 2026