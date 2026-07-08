Con 10 capítulos en streaming: la serie de samuráis que enamoró al creador de "Juego de tronos"

George R.R. Martin, el creador de Juego de tronos, admitió haber quedado rendido ante esta adaptación pese a su desconfianza inicial hacia las nuevas versiones.

Shogun, la arrasó como una de las más populares en el streaming y enamoró a George R.R Martin.

La búsqueda de una atmósfera que emule las traiciones y conspiraciones de Poniente parece haber terminado fuera del universo de la fantasía. Una producción de diez episodios ambientada en el Japón del año 1600 se posiciona como la rival definitiva de los grandes dramas épicos contemporáneos tras popularizarse en el streaming y arrasar en las galas de premios internacionales.

El capitán inglés John Blackthorne llega a las costas japonesas custodiando un secreto capaz de alterar el equilibrio de fuerzas en una nación al borde de la guerra civil. En este escenario histórico, el señor feudal Yoshii Toranaga lucha por su supervivencia política mientras el Consejo de Regentes, que lo ha traicionado, intenta acorralarlo definitivamente. La serie despliega una narrativa donde las decisiones estratégicas se toman tras tensas conversaciones y escenas de combate.

¿Quién es Toda Mariko, la traductora clave de la trama? Para establecer un puente entre mundos distantes, la trama recurre a Toda Mariko, una traductora que carga con el peso de un linaje caído en desgracia. Ella se convierte en la pieza clave para que Blackthorne y Toranaga colaboren contra adversarios comunes en un contexto donde cada palabra puede significar una ejecución o un avance en el tablero de poder.

El realismo histórico y el aval de George R.R. Martin La producción profundiza en las dinámicas establecidas entre los comerciantes portugueses y los sacerdotes jesuitas, quienes añaden capas de intriga política a la disputa bélica central. Esta fidelidad al material original de la novela de James Clavell convenció incluso a George R.R. Martin, autor de Juego de tronos, quien inicialmente se mostró receloso ante una nueva adaptación de la obra. Martin declaró que la serie es magnífica y destacó que los guionistas honraron el texto original sin modificarlo arbitrariamente.