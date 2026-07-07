7 de julio de 2026 - 18:16

Nico Occhiato rompió el silencio tras la millonaria demanda de Florencia Peña: "Está judicializado"

El creador de Luzu TV habló sobre el conflicto legal por $750 millones tras el escándalo de la fake news y confirmó que no volvió a hablar con la actriz.

Nico Occhiato habló tras la demanda de Flor Peña&nbsp;

Nico Occhiato habló tras la demanda de Flor Peña 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El empresario y creador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, habló sobre la situación judicial que atraviesa con Florencia Peña, tras el escándalo por la fake news sobre Jorge Messi que la actriz difundió en el canal de streaming.

Leé además

Juan Otero junto a su madre Florencia Peña.

Juan Otero defendió a su mamá Flor Peña tras la polémica: qué dijo de Occhiato y la mamá de Messi

Por Redacción Espectáculos
La exorbitante indemnización que le reclama Florencia Peña a Nicolás Occhiato tras su desvinculación de Luzu.

La exorbitante indemnización que le reclama Florencia Peña a Nicolás Occhiato tras su desvinculación de Luzu

Por Redacción Espectáculos

Aquel episodio terminó con la desvinculación inmediata de Peña de Luzu TV, quien luego decidió llevar la situación a la Justicia con una demanda de daños y perjuicios en la que demanda 750 millones de pesos, según reveló Fernando Burlando.

En una entrevista que brindó a Puro Show, tras su regreso al país luego de su cobertura mundialista, el streamer se refirió al conflicto con Peña, pero prefirió no emitir comentarios al respecto: “Está judicializado, así que no tengo nada para decir”. Sobre cómo quedó su relación con la actriz, mencionó que “por ahora no hubo más diálogo con ella".

Sin embargo, confirmó la existencia de una conversación en el momento en que estalló el escándalo en vivo, que lo encontró con él en Estados Unidos, imposibilitando una charla cara a cara: "La charla existió después del hecho. Fue una que va a quedar en el ámbito de lo privado”.

Al principio, la charla finalizó en buenos términos, pero luego el inicio de una demanda de Peña y el pedido de una cifra importante de dinero modificaron el panorama: “No tengo mucho para decir”.

Occhiato se mostró cauto ante las preguntas del movilero, manifestando que está "atravesando la situación", pero que prefiere "no hablar del tema”.

En la misma línea, desmintió que las marcas y sponsors lo hayan abandonado tras la mediatización de la fake news: “Fijate los programas, la cantidad de chivo que metemos. De hecho, es todavía mayor cantidad de la que teníamos antes”.

Por último, evitó hacer declaraciones sobre la continuidad de Alejandro "Marley" Wiebe en la conducción de El show del verano, el ciclo que compartía con Flor Peña en Luzu, ante la versión de que abandonaría el streaming: “La está rompiendo Ale (Wiebe), así que sí, ojalá que sí”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nicolás Occhiato, Florencia Peña y la fake news sobre los Messi. Un debate que trasciende a la anécdota.

Florencia Peña y el peligro de contratar influencers

Por Emiliano Follis
Confirmaron que Florencia Peña llevará a juicio a Nicolás Occhiato: la millonaria cifra que le pide.

Confirmado: Flor Peña llevará a juicio a Nicolás Occhiato y le pedirá $750 millones por daños y perjuicios

Por Redacción Espectáculos
El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos

De Wanda Nara a Luck Ra: así festejaron los famosos el histórico triunfo de la Selección Argentina

Por Redacción Espectáculos
festejos por el dia de la independencia: las penas confirmadas para este 9 de julio en mendoza

Festejos por el Día de la Independencia: las peñas confirmadas para este 9 de julio en Mendoza

Por Redacción Espectáculos