Festejos por el Día de la Independencia: las peñas confirmadas para este 9 de julio en Mendoza

El Día de la Independencia volverá a transformar a Mendoza en un gran escenario de música popular, danzas tradicionales y sabores criollos. Desde peñas gratuitas organizadas por municipios hasta encuentros solidarios y celebraciones en bodegas, la agenda de este fin de semana patrio ofrece propuestas para todos los gustos y presupuestos.

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Los Trovadores de Cuyo cantarán con la Filarmónica de Mendoza en la gala patriótica del 9 de julio

Folclore cuyano, cuecas, chacareras, zambas, ballet, comidas típicas, ferias de artesanos y espectáculos en vivo serán parte de una programación que se extenderá desde este mismo jueves 9 hasta el domingo 12 de julio en distintos departamentos de la provincia.

El principal festejo oficial tendrá lugar este jueves 9 de julio, desde las 12, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, con entrada libre y gratuita. Organizada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza junto con la Municipalidad de Godoy Cruz, la Peña de la Independencia propone un encuentro pensado para compartir en familia, con un importante patio gastronómico, paseo de artesanos y emprendedores y una programación artística que recorrerá distintas expresiones del folclore mendocino.

La danza ocupará un lugar central con la participación del Ballet Municipal de Godoy Cruz, una de las compañías folclóricas más prestigiosas de la provincia.

También subirán al escenario el Ballet Luna Endiablada, reconocido por sus cuadros argumentales y por mantener viva la tradición en los festivales cuyanos; el Ballet Raza Criolla, caracterizado por el respeto a las coreografías tradicionales y la estética gaucha; y el Ballet Gualey, dirigido por Yesica Mendoza, que además desarrolla una importante tarea de formación cultural vinculada a la histórica Escuela de Vendimia Chakaymanta.

La programación se completa con el Ballet Raíz del Alma, que fusiona las cuecas cuyanas y norteñas con una fuerte puesta escénica; el Ballet Pedemonte, surgido como un proyecto barrial que hoy representa a Mendoza en distintos escenarios del país; y los Talleres Municipales de Godoy Cruz, verdadero semillero artístico que forma a nuevas generaciones de bailarines.

La música también tendrá figuras destacadas. Los Trovadores de Cuyo, camino a cumplir cien años de historia, aportarán el repertorio más emblemático del cancionero cuyano con tonadas, cuecas y gatos que forman parte del patrimonio musical mendocino y que este miércoles 8 de julio exhibirán tamabién en la Gala Patria, junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en el teatro Independencia.

A ellos se sumará Germán Olivares, uno de los jóvenes referentes del nuevo folclore provincial, quien además de interpretar cuecas y tonadas suele incorporar exhibiciones de malambo en sus presentaciones.

La Huella completará la grilla musical con una propuesta enfocada en rescatar el repertorio tradicional a través de armonías vocales y versiones de zambas, chacareras y canciones cuyanas que ya han recibido reconocimiento en certámenes como el Pre-Cosquín.

Súper Peña Vermutera

La Central vermutería, ubicada en la esquina de Mitre y San Lorenzo de Ciudad, también se suma a los festejos patrios con una propuesta que combina música en vivo, vermut, vino y gastronomía.

La Súper Peña Vermutera comenzará este miércoles 8 de julio con la actuación de Lumbre, grupo que fusiona el folclore argentino con sonidos latinoamericanos y composiciones propias.

La gran cita llegará el jueves 9 de julio con Orozco-Barrientos, uno de los dúos más representativos de la canción cuyana contemporánea. Integrado por Fernando Barrientos y Raúl Orozco, el proyecto ha construido una identidad propia a partir de la fusión entre tonadas, cuecas, zambas y la canción popular latinoamericana, convirtiéndose en un referente del nuevo cancionero argentino.

Orozco Barrientos también actuará en Ahijuna

Los seguidores del dúo tendrán una segunda oportunidad para disfrutar de su música el sábado 11 de julio, a las 22, cuando Orozco Barrientos se presente en Ahijuna.

El concierto recorrerá las canciones más emblemáticas del grupo, donde la poesía cuyana, los ritmos tradicionales y las influencias latinoamericanas conviven con una mirada contemporánea que los ha convertido en una de las propuestas más prestigiosas del folclore mendocino.

Las entradas están disponibles en EntradaWeb y aún no se informó ninguna reprogramación por el partido.

Ugarteche prepara una gran noche folclórica

Otra celebración se prepara el mismso jueves, desde las 18, en Al Toke Pub, en Ugarteche (Luján de Cuyo), con una peña que reunirá algunos de los grupos más convocantes del circuito popular.

El escenario tendrá como principal atractivo a Los Playeros, históricos referentes de la música bailable cuyana, quienes aportarán su característico repertorio de clásicos tropicales.

Los Playeros, un grupo popular y con una historia de décadas. Foto: Agencia San Luis.

La propuesta también contará con Labriegos, formación dedicada al folclore tradicional con un repertorio centrado en cuecas, tonadas y chacareras, y Profecía Folk, grupo que combina canciones tradicionales con composiciones propias y arreglos contemporáneos.

Además del espectáculo artístico habrá comidas típicas, servicio gastronómico y estacionamiento custodiado. Las entradas tienen un valor de $15.000 para mayores y $10.000 para menores de entre 13 y 17 años. En EntradaWeb.

Gran Peña Patria en Las Compuertas

Otra de las celebraciones más importantes será la Gran Peña Patria que se realizará el 9 de julio, de 13 a 18, en el Camping Solar Petroleros de Las Compuertas, también en Luján de Cuyo.

El encuentro propone una jornada completamente familiar con música en vivo, pista de baile, patio gastronómico y una feria de artesanos y emprendedores.

La organización lanzó una promoción especial de 2x1 en las entradas, que permite el ingreso de dos personas por $33.000. La propuesta busca reunir a familias y grupos de amigos para compartir una tarde de celebración en un entorno natural. En EntradaWeb.

Almuerzo patrio entre viñedos en Agrelo

Quienes prefieran una experiencia diferente podrán celebrar la Independencia el viernes 10 de julio en la Bodega Viña Las Perdices, en Agrelo (Luján de Cuyo).

La bodega abrirá excepcionalmente sus puertas para ofrecer un almuerzo especial con gastronomía patriótica, vinos seleccionados de la casa y música en vivo.

El encargado del espectáculo será Lisandro Bertín, uno de los intérpretes más reconocidos del folclore cuyano, cuya propuesta recorre tonadas, cuecas y clásicos del repertorio regional.

La experiencia tiene cupos limitados y un valor de $70.000 por persona en EntradaWeb.

Una peña en Las Heras

El sábado 11 de julio, desde las 16, la Asociación Cultural Noroeste del barrio 12 de Junio será sede de una extensa jornada que combinará folclore, baile, gastronomía y entretenimiento.

El evento contará con las actuaciones del Dúo Díaz Koch, Los Tomeros y Franco González, quienes ofrecerán un repertorio centrado en el folclore argentino y la música popular.

La programación incluirá además shows de danza, bingo familiar, sorteos, chocolate caliente, churros, sopaipillas, empanadas, servicio de cantina y una pantalla gigante para seguir el partido de la Selección Argentina.

Las entradas generales cuestan $5.000, en EntradaWeb, y los menores de cuatro años ingresan sin cargo.

Una peña solidaria para cerrar el fin de semana

El domingo 12 de julio será el turno de una propuesta con fines solidarios en el Club Pedro Molina, de Guaymallén.

Todo lo recaudado será destinado a financiar proyectos de educación socioecológica impulsados por Experiencia Cuenca y Escuelas Guardianas por el Agua.

La jornada comenzará al mediodía y combinará música, baile, feria de artesanos, sorteos y gastronomía.

Los espectáculos estarán a cargo de Victoria Alberoni y Lumbre, quienes ofrecerán un repertorio de música popular y folclore pensado para acompañar una jornada familiar.

Victoria Alberoni, joven promesa de la canción cuyana.

Las entradas generales tienen un valor de $5.000, en EntradaWeb, mientras que también existe una opción de $23.000 que incluye un menú folclórico compuesto por dos empanadas, un sándwich de carne mechada o vegetariano y una copa de vino o bebida.