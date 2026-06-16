Los Trovadores de Cuyo cantarán con la Filarmónica de Mendoza en la gala patriótica del 9 de julio

El teatro Independencia será el escenario de la clásica gala, que se realizará el 8 de julio, con Los Trovadores de Cuyo como invitados.

En el marco de un nuevo aniversario de la Independencia argentina, el próximo miércoles 8 de julio, a las 21, el Teatro Independencia será escenario de una de las citas más significativas de la agenda cultural mendocina. La tradicional Velada de Gala Patriótica de la Orquesta Filarmónica de Mendoza tendrá este año un carácter especialmente emotivo: compartirá escenario con Los Trovadores de Cuyo, la histórica agrupación que se encamina a cumplir 100 años de vida.

Bajo el título “Los Trovadores de Cuyo, camino a los 100 años”, el concierto reunirá a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, dirigida por el maestro Pablo Herrero Pondal, con una de las formaciones más emblemáticas de la música regional, en un programa especialmente concebido para homenajear su extraordinaria trayectoria.

La función se realizará a las 21 en el Teatro Independencia, ubicado en la esquina de Chile y Espejo de Ciudad. Las entradas ya se encuentran disponibles tanto en la boletería del teatro como a través de la plataforma Entradaweb.com.ar.

image Los Trovadores de Cuyo: identidad e historia La elección de Los Trovadores de Cuyo como protagonistas de esta tradicional gala no es casual. El conjunto, fundado en 1927 por Hilario Cuadros y Domingo Morales, ocupa un lugar insoslayable en la historia de la música popular argentina y, especialmente, en la consolidación de la identidad cultural cuyana. A lo largo de casi un siglo, fue uno de los principales responsables de difundir la tonada, la cueca y el repertorio tradicional de la región mucho más allá de sus fronteras.

En esa historia sobresale la figura de Hilario Cuadros, considerado uno de los grandes impulsores de la música cuyana. Compositor, intérprete y difusor incansable, su trabajo resultó decisivo para proyectar el repertorio regional hacia todo el país y convertirlo en un patrimonio vivo que continúa formando parte de la identidad cultural mendocina.