Las vacaciones de invierno toman forma: cómo será la obra infantil que se verá en el teatro Independencia

Las vacaciones de invierno tendrán una de sus grandes propuestas en la sala mayor de los mendocinos. “Chapote de Bergerac , la nariz roja del amor” llega al Teatro Independencia , donde se presentará del 9 al 18 de julio, a las 17, con entrada general a $7.000.

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Chapote, el payaso más querido de Mendoza, se presentará con una obra que combina circo, música en vivo y un clásico literario del teatro universal, en un espectáculo pensado para toda la familia.

El payaso Chapote llega al escenario listo para realizar su número de circo, pero un malentendido lo pone frente a Elda, directora musical contratada para representar nada menos que "Cyrano de Bergerac". Tras una serie de desacuerdos tan ridículos como inevitables, ambos artistas llegan a un acuerdo: la función continuará, pero reinterpretando el clásico a la manera de Chapote.

Así nace “Chapote de Bergerac, la nariz roja del amor”, una adaptación libre y divertida en la que el payaso circense encarna a Cyrano, ese hombre de nariz enorme y corazón aún más grande, enamorado en secreto de Roxana. Para ayudar a Christian —el galán que no sabe decir dos palabras seguidas— Chapote le presta sus versos, sus cartas y toda su poesía.

La obra propone una historia de amor que habla de valentía, autoestima y de la belleza de ser diferente, contada con humor, música en vivo y la magia inconfundible del universo Chapote.

El espectáculo combina el lenguaje del circo y el teatro, con ritmo vibrante, participación del público y momentos de emoción genuina. La música sucede en escena, en tiempo real, de la mano de intérpretes que también forman parte de la historia.

Las entradas están a la venta en entradaweb.com y en la boletería del teatro. El precio general es de $7.000. Además, habrá promoción familiar: cinco entradas por el precio de cuatro.

Un clásico para las infancias

"Cyrano de Bergerac", la obra maestra de Edmond Rostand estrenada en París en 1897, es una de las historias de amor más celebradas de la literatura universal.

“Chapote de Bergerac, la nariz roja del amor” rescata ese clásico para las infancias con fidelidad a su esencia: el valor de ser auténtico, la poesía como puente entre las almas y la generosidad del amor. A la vez, lo viste con el universo lúdico del clown y del circo, en una puerta de entrada al patrimonio teatral universal para chicas y chicos de 3 a 12 años.