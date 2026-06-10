"Los Epicúreos del Teatro": el mendocino Carlos Pedrosa presenta su nuevo libro en la Biblioteca San Martín

Después de su participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires , el dramaturgo, director y comunicador mendocino Carlos Pedrosa presentará en Mendoza "Los Epicúreos del Teatro", su segundo libro, una obra que reconstruye la historia y la filosofía de un proyecto artístico que, desde hace 16 años, apuesta al teatro como un espacio de encuentro, transformación y sanación colectiva.

La presentación será este viernes 12 de junio, a las 20, en la Biblioteca San Martín de Ciudad, con entrada gratuita y cupos limitados de acuerdo con la capacidad de la sala.

Más que un registro de puestas en escena, el libro funciona como la crónica de un proceso humano y artístico que convirtió al elenco comunitario Sagrada Familia en una experiencia singular dentro del teatro independiente mendocino. Integrado por 19 actores de entre 7 y 87 años, el grupo se ha mantenido de manera ininterrumpida durante más de una década y media, consolidándose como uno de los pocos elencos comunitarios de estas características en Argentina.

La publicación recoge también las voces de quienes forman parte de esa experiencia. Mónica Groppa, integrante del elenco desde sus inicios y participante de "El último paso" y "Comité de bienvenida", aseguró que la aparición del libro representa un logro compartido por todo el grupo.

“Que Carlitos esté publicando este libro es emocionante para todo el elenco; sus logros son también nuestros. Es un profesor y director que entrega todo en los ensayos y nos contiene con mucha paciencia. Se merece todo reconocimiento”.

Para Groppa, estas páginas sintetizan el recorrido de un colectivo que terminó descubriendo que, en esencia, "siempre fueron epicúreos".

WhatsApp Image 2026-06-08 at 2.51.42 PM

La actriz Laura Cocola, integrante de "El último paso", destacó por su parte la manera en que el texto conecta la filosofía clásica con la experiencia cotidiana del elenco.

“Sentí una profunda admiración por Carlos porque recién al leer el libro me di cuenta de cómo se relacionan las tres obras con los epicúreos y la reflexión del filósofo, llevándolas con un vocabulario simple y cotidiano a nuestro presente como elenco comunitario. Allí se refleja el placer de la amistad, la comunidad y la vida compartida”.

Uno de los rasgos distintivos de la publicación es la participación del filósofo José Luis Trejo, quien analiza cada una de las obras desde la perspectiva del epicureísmo. A partir de ese diálogo, el libro establece un puente entre las historias representadas sobre el escenario, la dinámica del propio elenco y las ideas de Epicuro, especialmente la concepción de "El Jardín" como un ámbito donde las personas comunes podían reunirse para filosofar a través de la sencillez y el disfrute compartido.

En esa línea, Pedrosa resume el espíritu del proyecto con una definición que atraviesa toda la obra: “Hacemos teatro con gente común, pero de manera profesional. Al igual que en el jardín de Epicuro, nos reunimos para buscar la felicidad en lo sencillo y combatir la angustia a través de las historias”.

Con ocho obras estrenadas —seis de ellas de su autoría—, el director ha desarrollado una propuesta que combina teatro, reflexión filosófica y compromiso comunitario.

El libro también dialoga con una trilogía integrada por "El último paso", "Comité de bienvenida" y "Vancana", piezas que recorren géneros tan diversos como la comedia dramática, el humor y el thriller psicológico, siempre atravesadas por una mirada sobre las emociones humanas y los procesos de transformación.

Blanca Nieves Guajardo, conocida por todos como "Kiki" y parte del elenco de "El último paso", sostuvo que el valor de la obra radica en su capacidad para abrir nuevas preguntas en cada lectura.

“Es una obra muy fuerte que te deja pensando mucho. Presentar un libro tan profundo y ponerlo al alcance de los demás es algo que me alegra un montón. Lo siento incluso como una ayuda, porque cada vez que lo leés volvés a plantearte cosas nuevas”.

Para la actriz, la escritura de Pedrosa aborda temas complejos sin perder de vista el humor y la sensibilidad.

“Él escribe para hacerte crecer, para hacerte profundizar y aliviarte con temas a los que uno les tiene un poco de recelo. Te anima a ver la enfermedad, la muerte, la separación o el dejar ir, aliviando las cargas y acompañándote a sanar”.