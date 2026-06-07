Cuatro libros esenciales para entender la leyenda de Los Redondos y el universo del Indio Solari

Biografías, entrevistas y memorias reconstruyen la historia, los mitos y las rupturas de la banda más influyente del rock argentino.

La muerte de Carlos “Indio” Solari reavivó el interés por la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes y enigmáticas del rock argentino. Entre memorias personales, investigaciones periodísticas y testimonios inéditos, cuatro libros permiten recorrer desde adentro la construcción de una mística que atravesó generaciones.

El primero de ellos es Recuerdos que mienten un poco. Memorias en conversaciones con Marcelo Figueras (Sudamericana, 2019), la autobiografía más completa del Indio Solari. En largas charlas con el escritor y periodista Marcelo Figueras, el músico repasa su infancia, el nacimiento de Los Redondos, el vínculo con Skay Beilinson y la Negra Poli, la relación conflictiva con la prensa y el fenómeno social que rodeó a la banda. También aborda su etapa solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y habla públicamente de su enfermedad.

Otra obra fundamental es Fuimos reyes (Planeta, 2015), de Mariano Del Mazo y Pablo Perantuono. Construido a partir de más de 70 entrevistas, el libro reconstruye el ascenso de Los Redondos desde el circuito under hasta convertirse en una banda de estadios. La investigación explora la dinámica entre el Indio, Skay y Poli, así como los conflictos internos que terminaron marcando el final del grupo. Considerado uno de los trabajos más exhaustivos sobre el fenómeno ricotero, combina investigación periodística, anécdotas inéditas y análisis cultural.

La ruptura definitiva de Patricio Rey ocupa el centro de La última noche de Patricio Rey (Gourmet Musical, 2021), de Martín Correa, Humphrey Inzillo y Pablo Marchetti. El libro recupera la extensa entrevista realizada al Indio, Skay y Poli el 30 de octubre de 2001 para la revista La García, pocas horas antes de la pelea que sellaría la separación de la banda. La publicación reconstruye minuto a minuto aquella noche en Palermo Viejo y ofrece una mirada íntima sobre el final de una de las sociedades artísticas más importantes del rock nacional.

Completa la lista Indio Solari: El hombre ilustrado (Sudamericana, 2005), de Gloria Guerrero. Lejos de una biografía convencional, la autora se concentra en narrar el surgimiento y crecimiento de Los Redondos dentro del contexto político y cultural de La Plata y Buenos Aires. El libro describe los rituales de las primeras presentaciones, la construcción del imaginario ricotero y la transformación de una banda de culto en un fenómeno masivo. Más que centrarse exclusivamente en Solari, Guerrero retrata el entramado colectivo que dio origen a la leyenda.__IP__