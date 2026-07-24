La nueva vida de Agustín, el hijo de Débora Pérez Volpin: heredó la vocación de su madre y hoy ocupa un importante cargo

Agustín Funes, el hijo mayor de Débora Pérez Volpin , eligió construir su vida profesional dentro del mismo universo que marcó la trayectoria de su madre. Se recibió como licenciado en Ciencias de la Comunicación y actualmente ocupa un cargo de coordinación vinculado con la estrategia comunicacional en un organismo porteño.

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Su recorrido, sin embargo, no fue una copia de la carrera televisiva de la recordada conductora. Aunque tuvo una experiencia frente al micrófono, decidió orientar su formación hacia la comunicación pública, las plataformas digitales y la difusión institucional .

Desde 2025 se desempeña como coordinador de Estrategia en el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.

En una entrevista, Agustín contó que desde chico convivió con diarios, programas de televisión y conversaciones sobre medios. Débora trabajaba como periodista y conductora, mientras que su padre, Marcelo Funes, también desarrolló su carrera dentro del ámbito audiovisual.

“ De chico jugaba a que hacía un programa de radio o escribía notas en un diario ”, recordó. Aunque en algún momento evaluó estudiar Arquitectura o convertirse en piloto, finalmente ingresó a la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.

Durante sus estudios descubrió que su interés no se limitaba al periodismo tradicional. Las materias avanzadas lo acercaron a la comunicación política, las políticas públicas, los derechos humanos y el derecho a la información, áreas que luego marcarían su recorrido laboral.

A fines de 2022 completó la licenciatura. La graduación tuvo una carga emocional especial porque representaba la culminación de varios años de estudio, pero también un momento en el que sintió con fuerza la ausencia de su madre.

Su primera experiencia profesional dentro de la Ciudad

En 2022, Agustín ingresó al entonces Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires como responsable de contenidos. Más adelante pasó a desempeñarse como coordinador de Comunicación, con tareas vinculadas con la elaboración de mensajes y estrategias de difusión institucional.

Ese puesto le permitió trasladar su formación académica a una estructura pública. En lugar de aparecer frente a una cámara, su trabajo quedó concentrado detrás de los contenidos: organizar información, definir enfoques y hacerla accesible para la ciudadanía.

En 2025 comenzó una nueva etapa dentro del Ministerio Público Tutelar porteño. De acuerdo con su perfil laboral citado por distintos medios, asumió como coordinador de Estrategia, con participación en planes de comunicación digital, definición de contenidos y coordinación de equipos.

El debut en radio junto a Enrique Sacco

Antes de consolidarse dentro de la comunicación institucional, Agustín también tuvo una experiencia en radio. En 2020 debutó como columnista de viajes en De lado a lado, el programa conducido por Enrique “Quique” Sacco en Radio Del Plata.

En ese momento explicó que su madre había influido en su elección profesional, aunque aclaró que buscaba desarrollar un camino propio. “Mamá me inspiró en un montón de cosas”, expresó al hablar de la vocación que había recibido dentro de su familia.

La columna estaba relacionada con una cuenta dedicada a los viajes que él mismo había creado. Sin embargo, con el avance de su carrera universitaria, su perfil profesional terminó acercándose más a la estrategia y la gestión de la comunicación que a la exposición permanente en los medios.