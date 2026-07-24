El Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha: cuándo salen a la venta las entradas y qué se sabe del festival

Aunque el verano todavía parece lejano, la cuenta regresiva para uno de los festivales más importantes del país ya comenzó. El Cosquín Rock confirmó oficialmente que su edición 2027 se realizará el 6 y 7 de febrero en el tradicional Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, y anunció cuándo comenzará la venta de entradas .

Como ocurre cada año, miles de fanáticos volverán a reunirse durante dos jornadas para disfrutar de recitales de artistas nacionales e internacionales en un evento que, con el paso del tiempo, se consolidó como una de las principales citas musicales de Latinoamérica.

La venta de tickets comenzará el miércoles 29 de julio a través del sitio oficial de Cosquín Rock.

La primera etapa será una preventa exclusiva para clientes BBVA, quienes podrán adquirir sus entradas con la posibilidad de financiarlas en hasta 12 cuotas sin interés, sujeto a disponibilidad. Una vez finalizada esa instancia, se habilitará la venta general con todos los medios de pago, manteniéndose el mismo beneficio para los clientes de la entidad bancaria.

Por el momento, la organización no dio a conocer la grilla de artistas que participarán de la edición 2027. Como sucede habitualmente, el anuncio de las fechas marca el inicio de la expectativa entre el público, mientras el line up permanece como uno de los secretos mejor guardados del festival.

En los próximos meses se espera que comiencen a revelarse los primeros nombres de una programación que, en las últimas ediciones, combinó figuras del rock con referentes del pop, la música urbana, el indie, la electrónica y el folclore.

El anuncio llega después de una exitosa edición 2026, que volvió a demostrar la magnitud del fenómeno. Durante las dos jornadas del festival asistieron más de 90.000 personas, que disfrutaron de más de 100 artistas distribuidos en los distintos escenarios del predio de Santa María de Punilla.

Con 27 años de historia, Cosquín Rock dejó hace tiempo de ser un festival exclusivamente dedicado al rock nacional. La incorporación de nuevos géneros musicales y de propuestas complementarias, como espacios gastronómicos, sectores de descanso y activaciones de marcas, transformó al encuentro en una experiencia integral para el público.