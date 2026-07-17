San Rafael será una de las sedes mendocinas del Pre Cosquín 2026/2027

San Rafael fue designada sede oficial del Certamen Provincial Pre Cosquín 2026/2027 , tras la firma del convenio suscripto el 17 de abril de 2026 entre la Asociación Civil de Comunicadores del Sur Mendocino y la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín , de la provincia de Córdoba.

La información fue confirmada por la Asociación Civil de Comunicadores del Sur Mendocino, entidad con Personería Jurídica N.º 3952 de la Provincia de Mendoza. En ese marco, el presidente de la institución, Jorge Osvaldo Martínez , fue designado delegado oficial de la sede sanrafaelina y tendrá a su cargo la organización integral del certamen, la designación del jurado y la aplicación del reglamento que rige el Pre Cosquín en todo el país, donde actualmente funcionan más de 60 sedes oficiales.

Martínez participó además del Plenario Nacional de Delegados, realizado los días 13 y 14 de junio en la ciudad de Cosquín, donde representantes de todas las provincias coordinaron los lineamientos organizativos para la próxima edición del tradicional certamen.

En Mendoza habrá únicamente dos sedes oficiales . Una funcionará en Godoy Cruz , con actividades previstas para el 26 y 27 de septiembre bajo la coordinación de la profesora Jésica Mendoza , mientras que la otra será San Rafael , cuya instancia selectiva se desarrollará entre el 16 y el 19 de octubre en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo R. Bufano.

La sede sanrafaelina recibirá a artistas de San Rafael, General Alvear, Malargüe, Tupungato, Tunuyán y San Carlos , quienes competirán en las disciplinas de canto, música y danzas folclóricas .

Los ganadores de cada categoría accederán al Certamen Nacional Pre Cosquín, que tendrá lugar entre el 4 y el 18 de enero de 2027.

La próxima edición tendrá un valor especial, ya que el Pre Cosquín celebrará sus 55 años de historia, correspondientes a las Bodas de Esmeralda. Con motivo de ese aniversario, la organización resolvió incorporar una jornada adicional de competencia, por lo que el certamen nacional contará con un total de diez lunas.

Durante el plenario nacional, Martínez dio la bienvenida a los delegados, integrantes de la Comisión Organizadora, veedores y autoridades de Cosquín, destacó a San Rafael como "la capital del buen sol, del buen vino, del turismo aventura y de la pesca" e invitó a conocer el sur mendocino. Además, convocó a la comunidad a colaborar con la organización mediante rifas, peñas folclóricas y otras actividades destinadas a recaudar fondos, e informó que se realizan gestiones para obtener apoyo económico de los municipios del sur provincial y de la Secretaría de Cultura de Mendoza.