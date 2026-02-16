16 de febrero de 2026 - 10:04

Cosquín Rock 2026: seis detenidos y más de 16.000 dosis de droga secuestrada

La fuerza policial antinarcotráfico realizó varios operativos preventivos en el festival Cosquín Rock, los cuales concluyeron con detenidos y droga incautada.

Cosquín Rock 2026: seis detenidos y más de 16 mil dosis de droga secuestrada

Cosquín Rock 2026: seis detenidos y más de 16 mil dosis de droga secuestrada

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Aeródromo de Santa María de Punilla no solo fue el epicentro del rock durante este fin de semana, sino también el escenario de un megaoperativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que terminó con más de 16.000 dosis de estupefacientes fuera de circulación.

Leé además

Cosquín Rock 2026: quiénes cantan hoy, horarios de cada artista y dónde verlo online

Cosquín Rock 2026: quiénes cantan hoy, horarios de cada artista y dónde verlo online

Por Redacción Espectáculos
cosquin rock 2026: como ver el festival en vivo por streaming y los horarios de cada escenario

Cosquín Rock 2026: cómo ver el festival en vivo por streaming y los horarios de cada escenario

Por Redacción Espectáculos

En el marco de la 26° edición del Cosquín Rock, la justicia cordobesa desplegó un dispositivo de "tolerancia cero". El saldo final de las jornadas del 14 y 15 de febrero arrojó 946 procedimientos positivos y la captura de seis sujetos, todos mayores de edad, que ahora enfrentan cargos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (23.737).

360 (1)
Cosquín Rock 2026: seis detenidos y más de 16 mil dosis de droga secuestrada

Cosquín Rock 2026: seis detenidos y más de 16 mil dosis de droga secuestrada

El cerco policial

Las fuerzas de seguridad establecieron controles estratégicos en los principales accesos. Los puestos de control vehicular se apostaron sobre la Autovía Punilla y la Ruta Nacional 38 (altura Molinari), mientras que en el interior del predio, agentes de civil e investigadores se mezclaron entre la multitud.

El despliegue contó con tecnología y unidades especializadas:

  • Escáneres móviles de última generación.

  • Equipos tácticos de irrupción.

  • Unidades caninas (K9) adiestradas para la detección de sustancias.

Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas el detalle de la "mercancía" secuestrada:

  • 15.872 dosis de marihuana.

  • 152 dosis de cocaína.

  • Pastillas de MDMA (Éxtasis), troqueles de LSD y otras sustancias de diseño.

Los seis detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Intentó robarse dos ovejas en una finca de Luján y lo atraparon in fraganti

Intentó robarse dos ovejas en una finca de Luján y lo atraparon in fraganti

Por Redacción Policiales
Policías rionegrinos anuncian protesta frente a la Casa de Gobierno.

Tensión en Río Negro: policías amenazan con un acampe indefinido por salarios

Por Redacción Policiales
Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata.

Se entregó el acusado de atropellar y abandonar a Eugenia Carril: huyó y después se fue a trabajar

Por Redacción Policiales
La Policía abatió a un hombre que los quiso atacar tras haber herido a un familiar en Godoy Cruz

La Policía abatió a un hombre que los quiso atacar tras haber herido a un familiar en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales