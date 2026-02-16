Cosquín Rock 2026: seis detenidos y más de 16.000 dosis de droga secuestrada

La fuerza policial antinarcotráfico realizó varios operativos preventivos en el festival Cosquín Rock, los cuales concluyeron con detenidos y droga incautada.

Cosquín Rock 2026: seis detenidos y más de 16 mil dosis de droga secuestrada

El Aeródromo de Santa María de Punilla no solo fue el epicentro del rock durante este fin de semana, sino también el escenario de un megaoperativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que terminó con más de 16.000 dosis de estupefacientes fuera de circulación.

En el marco de la 26° edición del Cosquín Rock, la justicia cordobesa desplegó un dispositivo de "tolerancia cero". El saldo final de las jornadas del 14 y 15 de febrero arrojó 946 procedimientos positivos y la captura de seis sujetos, todos mayores de edad, que ahora enfrentan cargos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (23.737).

360 (1) Cosquín Rock 2026: seis detenidos y más de 16 mil dosis de droga secuestrada El cerco policial Las fuerzas de seguridad establecieron controles estratégicos en los principales accesos. Los puestos de control vehicular se apostaron sobre la Autovía Punilla y la Ruta Nacional 38 (altura Molinari), mientras que en el interior del predio, agentes de civil e investigadores se mezclaron entre la multitud.

El despliegue contó con tecnología y unidades especializadas:

Escáneres móviles de última generación.

Equipos tácticos de irrupción.

Unidades caninas (K9) adiestradas para la detección de sustancias. Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas el detalle de la "mercancía" secuestrada: