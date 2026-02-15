Tensión en Río Negro: policías amenazan con un acampe indefinido por salarios

Con el antecedente reciente de la protesta policial en Santa Fe , el gobierno de Río Negro enfrenta un nuevo frente de conflicto. Sectores de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario rechazaron la última propuesta de recomposición salarial y anunciaron un acampe frente a la Casa de Gobierno en Viedma .

El reclamo es impulsado por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro (CBPPRN), que formalizó un petitorio en General Roca y denunció un “estancamiento del diálogo” con la administración del gobernador Alberto Weretilneck .

El punto central del reclamo es alcanzar un haber inicial mínimo de $1.800.000 , cifra que consideran necesaria para cubrir gastos básicos. Rubén Muñoz, referente del sector, advirtió que algunos agentes enfrentan atrasos en alquileres y dificultades para garantizar la alimentación de sus familias.

Además, el Consejo confirmó contactos con ASSPUR (Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro) para coordinar acciones conjuntas. Según anticiparon, el acampe será “indefinido” hasta que se eliminen los ítems salariales “en negro”, que —según sostienen— afectan la obra social y a los retirados.

El conflicto se intensificó tras el anuncio del Ministerio de Seguridad provincial de un aumento total del 6,79% , compuesto por:

5,2% de actualización automática por inflación (IPC).

1,5% adicional específico para el sector.

Con este esquema, el haber inicial quedó en $1.417.366, casi $400.000 por debajo de lo solicitado por el Consejo.

El principal foco de fricción es la modalidad de pago: el 6% adicional se abonará en cuatro cuotas del 1,5% entre febrero y mayo, y el bono no remunerativo de $250.000 se pagará en dos tramos. Solo la ayuda escolar se liquidó de manera íntegra. Lejos de descomprimir la tensión, el esquema escalonado fue interpretado por los uniformados como insuficiente y precipitó la convocatoria a la protesta.