Explotación laboral e infantil: encontraron 51 casos, entre ellos un niño que trabaja por $10 mil semanales

Una serie de allanamientos realizados en Entre Ríos y Río Negro dejó al descubierto varios casos de explotación laboral y trabajo infantil en el país. Sin embargo, uno de los operativos evidenció un hecho que conmocionó la localidad de Viedma: un niño que cobraba $10 mil por semana por trabajo pesado .

Las inspecciones realizadas en ambas provincias, encabezadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), permitieron detectar a 51 personas sometidas a condiciones de trabajo esclavo, entre ellas adolescentes que comenzaron a trabajar siendo niños.

Clarín informó que los procedimientos se realizaron de manera conjunta con la Policía Federal Argentina y otros organismos. En total, se relevaron 28 trabajadores con graves irregularidades en sus condiciones laborales y de vida , en el marco de investigaciones por trata de personas con fines de explotación.

En Entre Ríos, el foco estuvo puesto en la localidad de San Benito, donde el operativo se inició tras una denuncia recibida a través de la línea 0800. Allí se constató que cinco personas trabajaban hasta 12 horas diarias, de lunes a sábado, en condiciones precarias .

La investigación permitió determinar que las víctimas habían sido captadas mediante redes sociales y luego trasladadas por el empleador, quien las sometía a un sistema de endeudamiento.

Además, vivían en una casilla de madera en condiciones inhumanas, sin elementos básicos de cocina, durmiendo sobre colchones en mal estado, con un inodoro improvisado y consumiendo agua no apta para el consumo humano. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Federal de Paraná.

Río Negro: el caso que generó conmoción

La situación más grave se detectó en Río Negro, en un operativo realizado en Viedma con la participación de ARCA, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE), la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal.

Allí se fiscalizaron tres predios dedicados a la horticultura, donde se identificó a 23 trabajadores con infracciones laborales.

Durante esas inspecciones se detectaron “casos críticos de trabajo infantil”. Entre ellos, una adolescente de 15 años que realizaba tareas de cosecha y empaque desde los 12 años, con una remuneración de apenas $10.000 semanales.

También se encontró a una joven de 17 años que aseguró trabajar y vivir en el predio desde los 15, y a una persona de origen boliviano que se encontraba indocumentada.

A partir de estos hallazgos, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal de Viedma para que se investiguen las responsabilidades penales correspondientes.