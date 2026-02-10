Atacó a una mujer y sus hijos y fue detenido tras un operativo con drones en Santa Rosa

En un operativo “casi de película” se logró la detención de un hombre acusado de un grave hecho de violencia de género y maltrato infantil en Santa Rosa . El sujeto fue atrapado luego de darse a la fuga tras atacar a una mujer y a sus hijos gracias al uso de tecnología aérea y al trabajo de la Policía de Mendoza .

La intervención policial se inició a partir de un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre una situación de extrema violencia en un domicilio del departamento. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la mujer y los niños presentaban lesiones visibles y signos de violencia física. Esto activó de inmediato los protocolos de protección y asistencia.

Según las primeras actuaciones, el agresor habría mantenido a la familia privada ilegítimamente de la libertad, ejercido amenazas y extorsión, y cometido golpes tanto contra la mujer como contra los niños.

Además, se investigan maniobras de extrema gravedad , entre ellas un principio de ahorcamiento hacia la mujer, antes de que el agresor se diera a la fuga por zonas rurales cercanas.

Ante esta situación, se desplegó un operativo de rastrillaje con drones. Durante más de dos horas se realizaron sobrevuelos sobre el área rural, y mediante el uso de cámaras con zoom óptico se logró divisar a una persona con características coincidentes, permitiendo su identificación y seguimiento a distancia.

Con la información aportada por la vigilancia aérea, se coordinó el accionar con efectivos policiales de la jurisdicción Santa Rosa–La Paz, que se desplazaron hasta el lugar indicado y concretaron la detención del sospechoso, garantizando la protección de la mujer y de los niños involucrados.

Qué dijo Mercedes Rus, la ministra de Seguridad

Al referirse al operativo, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, remarcó la importancia de la inversión en tecnología para fortalecer la respuesta del Estado frente a hechos de esta gravedad. “La vigilancia tecnológica es fundamental tanto en la prevención como en la represión del delito. En Mendoza venimos invirtiendo de manera sostenida en tecnología aplicada a la seguridad”, afirmó.

En ese sentido, destacó el rol del trabajo policial articulado. “Durante más de dos horas, los drones realizaron sobrevuelos sobre la zona rural y, mediante cámaras con zoom óptico, se logró identificar y seguir al sospechoso hasta concretar su detención”, señaló.

Finalmente, la ministra subrayó la decisión política del Gobierno provincial frente a los delitos más graves. “En Mendoza, el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, concluyó.