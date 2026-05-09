9 de mayo de 2026 - 20:52

Accidente en Guaymallén: un motociclista murió tras chocar contra un perro

El siniestro ocurrió durante la tarde de este sábado en Bermejo. La víctima perdió el control del rodado tras el impacto con el animal y falleció en el lugar antes de poder ser asistida.

Un motociclista murió tras chocar contra un perro en Guaymallén

Un motociclista murió tras chocar contra un perro en Guaymallén

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fatal accidente de tránsito conmocionó a los vecinos de Bermejo, Guaymallén, cuando un motociclista de 26 años perdió la vida tras chocar inesperadamente contra un perro.

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El hecho se registró aproximadamente a las 19:20 horas en la intersección de la calle Coronel Gallardo al 3900, bajo la jurisdicción de la Subjefatura Vial Gran Mendoza.

Según las primeras pericias policiales, la víctima circulaba al mando de una motocicleta Corven de 150 cc con sentido de norte a sur. Por causas que aún se intentan establecer fehacientemente, el conductor habría colisionado contra un perro que se cruzó en su camino.

Producto del impacto con el animal, el hombre perdió el dominio del vehículo, impactó contra un poste fijo y cayó pesadamente sobre la carpeta asfáltica.

Testigos del hecho dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que motivó el arribo de la ambulancia interno 169 del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Lamentablemente, los profesionales de la salud solo pudieron constatar el deceso del motociclista en el sitio del siniestro.

Personal de la Subjefatura Vial trabajó en el lugar para determinar las responsabilidades del caso, mientras se espera que se amplíe la información sobre la identidad de la víctima en las próximas horas.

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