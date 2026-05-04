4 de mayo de 2026 - 16:47

Fuerte accidente en Guaymallén: chocó contra un camión estacionado, volcó y terminó hospitalizada

Ocurrió cerca de las 13.30 en el Acceso Este, a la altura de la calle Arturo González. La conductora de 41 años sufrió politraumatismos moderados.

Grave accidente en Guaymallén.

Grave accidente en Guaymallén.

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Seguridad de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 41 años resultó herida este lunes por la tarde en Guaymallén luego de protagonizar un grave accidente vial, cuando el vehículo que conducía chocó contra un camión detenido y terminó volcando a un costado de la calzada.

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El hecho ocurrió cerca de las 13.30 en la zona del Acceso Este y calle Arturo González, donde la conductora circulaba en una camioneta Ford EcoSport en dirección al Oeste al momento del siniestro.

La conductora fue trasladada al hospital

Según la información policial, por motivos que aún se investigan, la mujer colisionó contra el camión que se encontraba estacionado sobre la banquina. Tras el impacto, perdió el control del rodado y el vehículo terminó volcado a un costado de la vía. La foto del auto destrozado demuestra la magnitud del impacto.

Como consecuencia del accidente, la conductora sufrió politraumatismos de carácter moderado y debió ser asistida en el lugar antes de ser trasladada a un hospital para una mejor atención.

Las actuaciones quedaron a cargo del juzgado vial de Guaymallén, que trabajará para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho.

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