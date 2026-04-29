Accidente en el Acceso Este: un peatón y dos motociclistas resultaron heridos tras un choque múltiple

Un accidente vial se registró este miércoles provocando demoras en el tránsito en el Acceso Este, en el departamento de Guaymallén, el cual involucró a un auto, una moto y un peatón, dejando un saldo de tres personas heridas.
El siniestro ocurrió cuando un automóvil frenó para evitar chocar a un peatón y fue impactado desde atrás por una moto.
Un accidente vial se registró este miércoles provocando demoras en el tránsito en el Acceso Este, en el departamento de Guaymallén, el cual involucró a un auto, una moto y un peatón, dejando un saldo de tres personas heridas.
El siniestro ocurrió alrededor de las 16:45 horas, sobre el Acceso Este, en dirección hacia el Este, metros antes de llegar al puente Pécora.El hecho involucró a un automóvil, una motocicleta y un peatón, dejando un saldo de tres personas heridas de gravedad.
Según las primeras averiguaciones, el incidente se desencadenó cuando un Renault Kwid, conducido por una mujer de 52 años circulaba por la mencionada arteria. Al notar que un peatón intentaba cruzar la calzada de Sur a Norte, la conductora redujo la marcha para evitar el impacto.
Ante esta reacción, una moto Motomel Skua 250, en la que viajaban dos hombres, no logró detenerse a tiempo y colisionó contra el vehículo. Tras el choque, la moto perdió el control y terminó atropellando al peatón.
Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto y el peatón sufrieron politraumatismos por accidente vial. El acompañante de la motocicleta presentó el cuadro más complejo con un TEC moderado y una fractura.
Los tres fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia por internos del SEC al Hospital Central. Por su parte, la conductora del automóvil resultó ilesa.
Luego de asistir a los heridos, personal municipal le realizó dosajes de alcohol tanto de la automovilista como del motociclista, los cuales arrojaron 0,00 g/l en ambos casos.
En el lugar trabajaron intensamente personal de la jurisdicción, Policía Vial, Accidentología Vial y Bomberos Voluntarios de Guaymallén.