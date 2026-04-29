29 de abril de 2026 - 19:01

Accidente en el Acceso Este: un peatón y dos motociclistas resultaron heridos tras un choque múltiple

El siniestro ocurrió cuando un automóvil frenó para evitar chocar a un peatón y fue impactado desde atrás por una moto.

Accidente en el Acceso Este dejó 3 heridos&nbsp;

Accidente en el Acceso Este dejó 3 heridos 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente vial se registró este miércoles provocando demoras en el tránsito en el Acceso Este, en el departamento de Guaymallén, el cual involucró a un auto, una moto y un peatón, dejando un saldo de tres personas heridas.

Leé además

Un motociclista desbarrancó en alta montaña 

Accidente en alta montaña: un motociclista de 70 años desbarrancó en la subida al Cristo Redentor
Ocurrió durante un partido de básquet en España.

Susto: se desprendió parte del techo en un partido de básquet y golpeó a un jugador en la cabeza

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:45 horas, sobre el Acceso Este, en dirección hacia el Este, metros antes de llegar al puente Pécora.El hecho involucró a un automóvil, una motocicleta y un peatón, dejando un saldo de tres personas heridas de gravedad.

Según las primeras averiguaciones, el incidente se desencadenó cuando un Renault Kwid, conducido por una mujer de 52 años circulaba por la mencionada arteria. Al notar que un peatón intentaba cruzar la calzada de Sur a Norte, la conductora redujo la marcha para evitar el impacto.

Ante esta reacción, una moto Motomel Skua 250, en la que viajaban dos hombres, no logró detenerse a tiempo y colisionó contra el vehículo. Tras el choque, la moto perdió el control y terminó atropellando al peatón.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto y el peatón sufrieron politraumatismos por accidente vial. El acompañante de la motocicleta presentó el cuadro más complejo con un TEC moderado y una fractura.

Los tres fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia por internos del SEC al Hospital Central. Por su parte, la conductora del automóvil resultó ilesa.

Luego de asistir a los heridos, personal municipal le realizó dosajes de alcohol tanto de la automovilista como del motociclista, los cuales arrojaron 0,00 g/l en ambos casos.

En el lugar trabajaron intensamente personal de la jurisdicción, Policía Vial, Accidentología Vial y Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

un motociclista fue rescatado en helicoptero tras un fuerte accidente en el limite entre mendoza y san juan

Un motociclista fue rescatado en helicóptero tras un fuerte accidente en el límite entre Mendoza y San Juan

La víctima se trasladaba en una bicimoto. 

Se entregó el conductor que atropelló y mató a un hombre en Las Heras

Un joven de 19 años murió tras volcar con su camioneta en Malargüe 

Tragedia en Malargüe: un joven de 19 años murió tras volcar su camioneta en Ruta 40

1984. Michael Jackson quemado: qué pasó en el accidente con Pepsi

Michael Jackson quemado: qué pasó en el accidente con Pepsi y su video original