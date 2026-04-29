Accidente en el Acceso Este: un peatón y dos motociclistas resultaron heridos tras un choque múltiple

Un accidente vial se registró este miércoles provocando demoras en el tránsito en el Acceso Este , en el departamento de Guaymallén , el cual involucró a un auto, una moto y un peatón, dejando un saldo de tres personas heridas.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 16:45 horas , sobre el Acceso Este , en dirección hacia el Este, metros antes de llegar al puente Pécora .El hecho involucró a un automóvil, una motocicleta y un peatón, dejando un saldo de tres personas heridas de gravedad.

Según las primeras averiguaciones, el incidente se desencadenó cuando un Renault Kwid , conducido por una mujer de 52 años circulaba por la mencionada arteria. Al notar que un peatón intentaba cruzar la calzada de Sur a Norte, la conductora redujo la marcha para evitar el impacto.

Ante esta reacción, una moto Motomel Skua 250 , en la que viajaban dos hombres, no logró detenerse a tiempo y colisionó contra el vehículo. Tras el choque, la moto perdió el control y terminó atropellando al peatón .

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto y el peatón sufrieron politraumatismos por accidente vial . El acompañante de la motocicleta presentó el cuadro más complejo con un TEC moderado y una fractura .

Los tres fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia por internos del SEC al Hospital Central. Por su parte, la conductora del automóvil resultó ilesa.

Luego de asistir a los heridos, personal municipal le realizó dosajes de alcohol tanto de la automovilista como del motociclista, los cuales arrojaron 0,00 g/l en ambos casos.

En el lugar trabajaron intensamente personal de la jurisdicción, Policía Vial, Accidentología Vial y Bomberos Voluntarios de Guaymallén.