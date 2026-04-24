24 de abril de 2026 - 21:52

Tragedia en Malargüe: un joven de 19 años murió tras volcar su camioneta en Ruta 40

El siniestro ocurrió esta tarde en la zona de Llano Blanco. La víctima

perdió el control de su vehículo, volcó a un costado de la banquina y

salió despedida, falleciendo en el lugar.

Un joven de 19 años murió tras volcar con su camioneta en Malargüe&nbsp;

Un joven de 19 años murió tras volcar con su camioneta en Malargüe 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fatal accidente vial ocurrió en el departamento de Malargüe este

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viernes por la tarde, donde un joven de 19 años murió tras volcar en

solitario con su camioneta en la Ruta 40.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:25 horas, en la zona de Llano

Blanco, aproximadamente a 10 kilómetros de la localidad de Bardas

Blancas.

Según los datos suministrados por la Comisaría 24°, la víctima se

desplazaba en una camioneta Toyota Hilux cuando, aparentemente sin

la intervención de otros vehículos, perdió el control del rodado.

Como consecuencia de la inestabilidad, el vehículo volcó hacia un costado de

la banquina, provocando que el joven saliera despedido del habitáculo.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso inmediato a las

autoridades a través del 911. Al arribar al sitio del siniestro, el personal

médico constató que el conductor ya no presentaba signos vitales.

La oficina fiscal de jurisdicción tomó intervención en el caso, ordenando

el trabajo de la Policía Científica para realizar los peritajes de rigor y

determinar las causas exactas que desencadenaron el fatal desenlace.

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