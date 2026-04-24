Tragedia en Malargüe: un joven de 19 años murió tras volcar su camioneta en Ruta 40

Un fatal accidente vial ocurrió en el departamento de Malargüe este
El siniestro ocurrió esta tarde en la zona de Llano Blanco. La víctima
perdió el control de su vehículo, volcó a un costado de la banquina y
salió despedida, falleciendo en el lugar.
Un fatal accidente vial ocurrió en el departamento de Malargüe este
viernes por la tarde, donde un joven de 19 años murió tras volcar en
solitario con su camioneta en la Ruta 40.
El hecho ocurrió alrededor de las 15:25 horas, en la zona de Llano
Blanco, aproximadamente a 10 kilómetros de la localidad de Bardas
Blancas.
Según los datos suministrados por la Comisaría 24°, la víctima se
desplazaba en una camioneta Toyota Hilux cuando, aparentemente sin
la intervención de otros vehículos, perdió el control del rodado.
Como consecuencia de la inestabilidad, el vehículo volcó hacia un costado de
la banquina, provocando que el joven saliera despedido del habitáculo.
Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso inmediato a las
autoridades a través del 911. Al arribar al sitio del siniestro, el personal
médico constató que el conductor ya no presentaba signos vitales.
La oficina fiscal de jurisdicción tomó intervención en el caso, ordenando
el trabajo de la Policía Científica para realizar los peritajes de rigor y
determinar las causas exactas que desencadenaron el fatal desenlace.