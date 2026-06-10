10 de junio de 2026 - 15:12

"Malargüe gaucho": cómo es la muestra de fotografía que inaugura este viernes en el ECA Sur

El realizador Rolando Poblete muestra en el ECA Sur su trabajo documental sobre la cultura gaucha en Malargüe.

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Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

El ECA Sur Enrique Sobisch (Av. Mitre y El Libertador, San Rafael) abrirá sus puertas para la inauguración de "Malargüe gaucho: donde el oficio se vuelve herencia y la herencia cultura", muestra fotográfica a cargo del realizador Rolando Poblete. La obra aborda la vida gaucha de Malargüe a través de su cultura, el trabajo y la memoria colectiva.

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La cita con la muestra será este 12 de junio a las 19, y podrá visitarse hasta el 3 de agosto con entrada gratuita.

La propuesta surge como un espacio de rescate, conservación y puesta en valor de las tradiciones de la vida de campo en el departamento sureño.

Al respecto, el autor destaca que Malargüe cuenta con una herencia sumamente importante vinculada al patrimonio inmaterial, cuya recuperación resulta una tarea necesaria para asegurar su transmisión de generación en generación como un bien colectivo.

De este modo, las fiestas rurales, las veladas de santos, las danzas, la gastronomía, las artesanías, los relatos orales y las leyendas locales se convierten en la fuente principal de esta colección documental.

Cultura y fotografía: un registro documental imperdible

La serie fotográfica está dedicada a los hombres y mujeres de la zona rural de Malargüe que se dedican a la crianza de ganado y al trabajo de campo. Su objetivo principal es relevar, mediante la fotografía, las expresiones vivas y el patrimonio intangible de las tradiciones rurales que aún perviven en el territorio.

El corpus de imágenes se centra en los modos de vida, las prácticas productivas y los rituales sociales asociados al trabajo ganadero, especialmente en contextos de rodeos, trashumancia, pariciones, tareas de campo y fiestas populares.

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Desde el punto de vista técnico y estético, las fotografías están editadas en blanco y negro para resaltar texturas y contrastes. Fueron captadas con luz natural, encuadres acotados y una composición centrada en la figura humana en relación con su labor. Esta elección busca enfatizar la interacción entre el sujeto y el quehacer cotidiano, reforzando la idea de ruralidad. La intención del autor es registrar sin intervenir, respetando la autenticidad del momento y el carácter testimonial de la escena.

En términos patrimoniales, las imágenes funcionan como un soporte visual de la memoria colectiva, aportando a la salvaguardia de una manifestación cultural que define la identidad local y contribuyendo al reconocimiento del gaucho malargüino como portador de saberes esenciales de la región.

Sobre el autor

Rolando Poblete nació y se crió en Malargüe, en el sur de Mendoza, hijo de una criancera rural y un inmigrante chileno. Se dedica a la fotografía desde hace más de 20 años, desempeñándose en diversos géneros como paisaje, naturaleza, deportes y documental. Además, posee trayectoria como docente de nivel terciario, es guía de turismo y actualmente cumple funciones en el Archivo Histórico Raúl Becerra, perteneciente a la Municipalidad de Malargüe.

Poblete se especializó en fotografía documental en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y hoy enfoca su labor en el rescate cultural, patrimonial e histórico de su departamento, orientándose específicamente al patrimonio intangible. Bajo esta premisa, busca registrar aquellas manifestaciones que solo la tradición mantiene vivas y que carecen de sustentación material, tales como el saber de la gastronomía típica o la ejecución de una cueca malargüina.

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