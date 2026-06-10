Julio Le Parc: inaugura en la galería Tate Modern de Londres la muestra que preparó y no pudo ver

La obra del artista mendocino Julio Le Parc , una de las figuras más influyentes del arte óptico y cinético a nivel mundial, desembarcará en la prestigiosa Tate Modern de Londres con una gran retrospectiva que recorrerá siete décadas de producción artística, apenas días después de su fallecimiento a los 97 años.

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La exposición, titulada Julio Le Parc. Luz. Color. Acción , abrirá al público este jueves 11 de junio y permanecerá en exhibición hasta el 3 de mayo de 2027. La muestra reúne instalaciones interactivas, esculturas lumínicas y pinturas geométricas que reflejan la evolución de un creador que revolucionó la relación entre la obra y el espectador.

Según explicó la curadora Val Ravaglia , quien trabajó estrechamente con el artista en la preparación del proyecto, Le Parc fue uno de los pioneros en concebir el arte como una experiencia participativa e inmersiva, colocando al público en el centro de la creación.

Distribuida en ocho salas del museo londinense , la retrospectiva incluye algunas de sus obras más emblemáticas , entre ellas instalaciones que requieren la interacción directa de los visitantes para desplegar sus efectos visuales y lumínicos. También presenta una selección de sus pinturas abstractas y estudios geométricos desarrollados desde finales de la década de 1950 hasta trabajos recientes realizados en 2024.

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La exhibición fue concebida con la participación activa del propio Julio Le Parc antes de su muerte, ocurrida el 30 de mayo en París.

De acuerdo con los organizadores, uno de sus últimos deseos fue privilegiar el espacio y las condiciones de exhibición de cada pieza por encima de la cantidad de obras expuestas, para garantizar una experiencia plena para los visitantes.

Nacido en San Martín, Mendoza, en 1928 y radicado en Francia desde 1958, Le Parc fue reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre la luz, el movimiento y la percepción visual. Su legado lo convirtió en una referencia indispensable para el desarrollo del arte interactivo contemporáneo. (NA)