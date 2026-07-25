Lo que dicen los astros: un libro indaga sobre origen astronómico de las palabras

No sabemos qué pensarían Galileo Galilei, Copérnico o Isaac Newton de haber accedido al contenido del último libro del astrofísico porteño, Alejandro Gangui , Voces de los astros. El origen astronómico de las palabras , editado por Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba).

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Preocupados por desentrañar la verdadera mecánica del universo, sospechamos que no habrían tenido tiempo para analizar una serie de exploraciones que combinan astronomía, etimología e historia cultural, tal el planteo de este científico de 62 años, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Gangui recorre en su obra un universo en el que la luz, los astros y el lenguaje se entrelazan. Desde las antiguas raíces de nuestra lengua hasta los usos cotidianos, el escritor abre en cada capítulo una puerta distinta para pensar cómo el cielo ha dejado huellas profundas en nuestra manera de nombrar el mundo.

Lejos de un recorrido lineal o enciclopédico, la obra recupera el espíritu de la miscelánea en su sentido más fértil: una forma de conocimiento que se construye en el cruce, en la curiosidad y en el diálogo entre saberes. “He pretendido —dice el autor— que la ciencia conviva con la literatura, la filología con la historia y la observación del cosmos con la imaginación humana”.

El resultado es una obra rigurosa y, al mismo tiempo, de lectura ágil, que invita a detenerse en las palabras para descubrir en ellas una oferta inesperada. “ Muchas de las voces que usamos a diario siguen guardando —aun sin que lo sepamos— una memoria de las estrellas ”, acota el científico.

Acerca del autor: Alejandro Gangui

Alejandro Gangui es doctor en Astrofísica de Buenos Aires (UBA) y es miembro del Instituto de Astronomía y Física del Espacio de Conicet-UBA, donde trabaja en cosmología teórica y en el abordaje interdisciplinario —desde la antropología, la historia y la arqueoastronomía— del cielo, los astros y el universo en general.

Es autor de numerosos artículos y ensayos publicados en revistas especializadas y compilador de El universo de Einstein. 1905 –annus mirabilis (años milagrosos) – 2005 (2007).

Entre sus libros se cuentan: El Big Bang. La génesis de nuestra cosmología actual (2005), Poética astronómica. El cosmos de Dante Alighieri (2008), Didáctica de la astronomía (2015), en coautoría con María C. Iglesias), Entre la pluma y el cielo. Ensayos e historias sobre los astros (2016), y varios títulos de la colección para niños “¿Querés saber? (2005-2006)”.