23 de julio de 2026 - 17:33

El Día del Esperanto se celebra en Mendoza con un encuentro en la Peatonal

La propuesta combinará patrimonio urbano, curiosidades de la Ciudad y actividades participativas para celebrar el Día del Esperanto, sin necesidad de conocimientos previos del idioma.

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Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

El próximo domingo 26 de julio, Mendoza tendrá una propuesta diferente para recorrer la Ciudad y descubrir su historia desde una mirada poco habitual. Mendoza Esperanto Klubo (MEK) organizará “Esploro”, una excursión cultural gratuita por el centro mendocino con motivo del Día del Esperanto.

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La actividad comenzará a las 12, con punto de encuentro en la intersección de Peatonal Sarmiento y avenida San Martín. A lo largo del recorrido, los participantes conocerán monumentos, edificios, calles y curiosidades urbanas que muchas veces pasan inadvertidos para quienes transitan diariamente por la zona.

Además de la caminata, el club propondrá una aproximación al esperanto mediante actividades sencillas, prácticas y entretenidas. Desde la organización aclararon que no es necesario tener conocimientos previos del idioma para participar.

“El objetivo es compartir una experiencia cultural abierta a toda la comunidad, combinando el descubrimiento de la ciudad con el acercamiento a una lengua que nació para facilitar el encuentro entre personas de distintas culturas”, señalaron desde MEK.

¿Por qué se celebra el Día del Esperanto?

Cada 26 de julio la comunidad esperantista recuerda la publicación, en 1887, del primer libro dedicado al idioma, escrito por su creador, Ludwik Lejzer Zamenhof. El esperanto fue concebido como una lengua internacional destinada a facilitar la comunicación entre hablantes de diferentes idiomas y promover el intercambio cultural.

Más de un siglo después, el idioma continúa siendo utilizado por asociaciones, grupos de estudio y proyectos culturales en distintos países, y Mendoza cuenta con su propia comunidad organizada a través de Mendoza Esperanto Klubo.

Al finalizar la excursión, quienes lo deseen podrán sumarse a un picnic esperantista y llevar algo para compartir, como una forma de extender el encuentro y fomentar el intercambio entre los asistentes.

La participación en Esploro es libre y gratuita. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con Mendoza Esperanto Klubo a través del correo [email protected] o consultar su cuenta de Instagram: @mendozaesperantoklubo.

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