El legado de Liliana Bodoc: el Día del Libro Infantil y Juvenil se celebra con un lanzamiento editorial y un documental

La Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo (EdiFYL) celebrará este martes 21 de julio el Día Provincial del Libro Infantil y Juvenil con una jornada especial dedicada a la memoria y la obra de Liliana Bodoc . El encuentro se realizará a las 19 en el Teatro Quintanilla, en la Plaza Independencia, con entrada gratuita y cupos limitados por orden de llegada.

Vale recordar que el Día Provincial del Libro Infantil y Juvenil se conmemora cada año en el día del nacimiento de la escritora, fallecida en febrero 2018. En julio de ese mismo año, se instauró esta jornada, para recordar y celebrar el legado de la genial creadora de "La saga de los Confines" y otros tantos libros inolvidables.

La propuesta de este martes incluirá la presentación del libro " Volver a conocer el fuego: el extrañamiento, lo fantástico y la magia en la escritura creativa ", segundo volumen de una trilogía basada en los talleres de escritura que Bodoc dictó durante años, y la proyección del documental "Tras la montaña, sendero de los confines" , inspirado en el universo simbólico de la autora mendocina.

"Con la editorial lanzamos una trilogía de libros inspirada en los talleres de escritura creativa de Liliana Bodoc. Estos libros constituyen un rescate de la voz de Liliana como maestra de escritura creativa, transcrita a partir de sus clases y encuentros. El año pasado publicamos 'El hilo de oro: un camino hacia la escritura creativa', que corresponde al volumen I. Y este año lanzamos el volumen II. El tercer volumen se publicará el año próximo", anticipó Mariana Guzzante, directora editorial de EdiFYL.

La repercusión del libro ya se hizo sentir en la última Feria Internacional del Libro de Buenos Aires . “Este libro fue presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires, con la sala llena. Además, los ejemplares se agotaron durante la feria, por lo que tuvimos que realizar una reimpresión. Ahora lo presentaremos mañana aquí, en Mendoza”, contó sobre la publicación, disponible en la tienda digital de la editorial a $32.000 .

La edición reúne materiales inéditos y aportes de figuras destacadas de la literatura argentina. “Uno de los aspectos más importantes del libro es que incluye un dossier de Diana Bellessi y también textos inéditos de Liliana Bodoc, algunos de los cuales serán leídos durante la presentación. El libro además tiene un prólogo de Gustavo Zonana, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo y un prefacio de Galileo Bodoc”, explicó.

Una Liliana Bodoc desconocida

Bodoc murió repentinamente en febrero de 2018, antes de cumplir 60 años. Su trilogía "La saga de los confines" la convirtió en una referencia ineludible de la literatura fantástica en español y en una de las voces más originales de la narrativa latinoamericana contemporánea. Sin embargo, quienes participaron de sus talleres recuerdan que la docencia ocupaba un lugar central en su vida.

Su hijo, Galileo Bodoc, evocó recientemente el clima de aquellos encuentros, especialmente los primeros que la escritora coordinó en el espacio cultural Hasta Trilce en Buenos Aires, donde él participó. “Lili pasó sin transición de un comedor de casa laburante en Mendoza a ser representante de la cultura fantástica, no solo argentina, sino también latinoamericana”, recordó para diario Clarín.

Según relató, la fama que llegó después de "La saga de los confines" significó “un salto drástico en la vida” de la autora, pero los talleres aparecieron como un espacio de felicidad y de intercambio genuino. “Ella amaba ese rol, amaba la docencia y le parecía una gran oportunidad”, afirmó.

Galo también describió la intensidad de aquellas reuniones de los sábados por la mañana. “Yo solo entraba de vez en cuando a llevar unos termos de agua caliente o un cafecito para el día. Y esos escasos segundos me confirmaban lo que allí estaba sucediendo. La sincronía de la atención era tan compacta que era como entrar a un templo”, dijo.

Un documental para celebrar su legado

Después de la presentación del libro, el público podrá asistir a la proyección de "Tras la montaña, sendero de los confines", documental realizado por el colectivo mendocino Los Libertadores. La película registra la travesía de cuatro montañistas (Gerardo “Fierrito” Castillo, Juan Martín “El Cónsul” Schiappa, Sergio “Batata” Bongiovanni y Ricardo “Capitán Harapos” Funes) a lo largo del Sendero de Gran Recorrido.

Guzzante destacó el vínculo entre esa experiencia y el imaginario creado por Bodoc. “Luego de la presentación del libro, que realizaremos junto con el equipo de la editorial, se proyectará este documental, una producción también inspirada en Liliana Bodoc. Aborda el Sendero de Gran Recorrido, una travesía realizada por cuatro montañistas a través de un camino muy particular en la cordillera, desde Punta de Vacas hasta el Paso Pehuenche. A ese recorrido también se lo conoce como ‘Sendero de los confines’, en homenaje a Liliana”, señaló.

El título del documental nació precisamente de ese homenaje. Ricardo Funes explicó que primero pensaron en "El sendero de los confines" por los paralelismos que encontraban entre la geografía cordillerana y el universo de "La saga de los confines". Más tarde añadieron "Tras la montaña" para invitar al espectador a mirar más allá de la postal habitual de la cordillera mendocina y descubrir el “teatro” oculto detrás de ese telón de piedra.

Con una duración de 100 minutos, la película fue concebida como una experiencia colectiva. Sus realizadores decidieron no subirla a plataformas digitales y privilegiar las funciones compartidas en salas y espacios culturales. Funes llegó a definirla como una forma de “patear el tablero de toda la cultura TikTok”, proponiendo una mirada lenta y contemplativa sobre la montaña.