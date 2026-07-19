En imágenes: cómo es la gran muestra del ECA que celebra el legado de Luis Quesada

El Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) alberga "Quesada por Quesada" , una exposición que reúne buena parte del legado artístico de Luis Quesada en un homenaje organizado por su hija, Acelí "Pepe" Quesada. Esculturas, murales, dibujos, grabados y piezas inéditas componen un recorrido que permite apreciar la riqueza técnica y la potencia estética de uno de los artistas fundamentales de Mendoza.

A 103 años de su nacimiento, la muestra recupera la obra de un creador que hizo convivir la abstracción geométrica con un imaginario profundamente americano y que entendió el arte como una forma de transformar la vida cotidiana. Estas imágenes recorren algunos de los momentos más destacados de la exposición, que puede visitarse de lunes a sábados y feriados, de 9 a 19, con entrada gratuita, hasta el 26 de septiembre.