19 de julio de 2026 - 08:00

En imágenes: cómo es la gran muestra del ECA que celebra el legado de Luis Quesada

La muestra "Quesada por Quesada", organizada por Acelí "Pepe", su hija, reúne en el ECA obras emblemáticas e inéditas y propone un recorrido por el universo creativo de un artista que hizo del oficio una forma de arte.

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Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

El Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) alberga "Quesada por Quesada", una exposición que reúne buena parte del legado artístico de Luis Quesada en un homenaje organizado por su hija, Acelí "Pepe" Quesada. Esculturas, murales, dibujos, grabados y piezas inéditas componen un recorrido que permite apreciar la riqueza técnica y la potencia estética de uno de los artistas fundamentales de Mendoza.

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A 103 años de su nacimiento, la muestra recupera la obra de un creador que hizo convivir la abstracción geométrica con un imaginario profundamente americano y que entendió el arte como una forma de transformar la vida cotidiana. Estas imágenes recorren algunos de los momentos más destacados de la exposición, que puede visitarse de lunes a sábados y feriados, de 9 a 19, con entrada gratuita, hasta el 26 de septiembre.

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