Entre el arte textil y el rock nacional: la primera muestra de Minga Yuma Lohman en Argentina

La artista japonesa Minga Yuma Lohman ya se encuentra en Mendoza para presentar " Sea of Pleasure ", su primera muestra individual , en el marco del proyecto " El viaje de Minga ", una propuesta que combina arte textil, música e inclusión . Puede visitarse hasta este 19 de julio en la Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura.

Arte prehistórico y reciclaje: inaugura una muestra de paleoarte en el Museo Cornelio Moyano

La llegada de Minga tiene un significado especial para la historia del rock argentino . Es hija de Francis Michael "Fran" Powers, el artista neoyorquino que fundó la banda Modern Clix y realizó el célebre grafiti callejero que inspiró el nombre y la portada conceptual de " Clics modernos" , el disco fundamental que Charly García editó en 1983 y que se convirtió en una de las obras más influyentes de la música latinoamericana.

Por primera vez en el país, Minga viajó desde Japón junto a su madre, Shao-Ying Wu (Shoei Go Powers), para exhibir su producción artística y participar de una serie de actividades que buscan mantener vivo el legado de Fran Powers, cuya obra quedó inmortalizada gracias al vínculo con el álbum de Charly.

Su visita coincide además con la celebración de su cumpleaños número 34 y marca un momento especialmente emotivo: será la primera vez que asista a un homenaje musical en vivo dedicado tanto a la obra de su padre como al repertorio asociado a "Clics modernos", interpretado por músicos mendocinos.

La exposición "Sea of Pleasure" permanecerá abierta hasta el 19 de julio en la Sala Elina Alba, ubicada en Gutiérrez y avenida España de la Ciudad de Mendoza. Puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados y domingos de 10 a 14, con entrada libre.

Una muestra que también apuesta por la inclusión

Más allá de su valor artístico, "El viaje de Minga" propone generar un espacio de encuentro e inclusión. Minga es una persona dentro del espectro autista y encontró en el tejido su principal forma de comunicación y expresión artística.

La iniciativa invita especialmente a participar a personas con autismo, instituciones, organizaciones y colectivos vinculados a la discapacidad, con el objetivo de promover una participación cultural accesible y generar ámbitos de libre expresión.

Su historia comenzó en 2013, cuando Shoei Powers descubrió el tejido saori, una técnica contemporánea nacida en Japón que propone una práctica libre, sin reglas rígidas, donde la creatividad y la individualidad ocupan el lugar central.

Desde entonces, Minga elige personalmente los hilos y materiales de cada obra y también les pone nombre mediante comunicación facilitada, utilizando un iPad con el acompañamiento de su madre. Sus trabajos ya fueron exhibidos en muestras colectivas en Japón, pero "Sea of Pleasure" representa su primera exposición individual, que tiene lugar justamente en Mendoza.

Música para celebrar un legado

Como parte del proyecto también se realizan conciertos dedicados al universo artístico compartido entre Charly García y Fran Powers.

Tras el recital realizado el sábado, el ciclo tendrá una nueva presentación el sábado 18 de julio, a las 21, con un espectáculo a cargo de Nicolás Diez (dirección musical y piano), Luca Moscetta (bajo), Leandro Lacerna (guitarra), Alejandro Rodríguez (voz) y Florencia Scarpetta (voz).

La propuesta, organizada por Australe Producciones y Pop Secret, contará además con la participación especial del guitarrista chileno Kiuge Hayashida, integrante de la banda de Charly García durante las últimas dos décadas.