Llega "Identidades inestables", de David Acevedo: una muestra inmersiva en la Mansión Stoppel

El Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel invita este sábado a una activación sensorial gratuita que modificará continuamente las pinturas del artista mendocino David Acevedo, abriendo nuevas formas de percepción y movimiento.

Algunas de las obras de la muestra Identidades inestables, de David Acevedo.

El artista David Acevedo junto a algunas de las obras de su muestra.

El Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel, ubicado en la Emilio Civit 348 de Ciudad, será escenario este sábado 27 de junio, a las 18, de una activación artística única en el marco de la muestra Identidades inestables, del artista David Acevedo. Con entrada gratuita, la propuesta plantea una experiencia inmersiva donde las obras cobrarán una nueva dimensión a través de un juego de proyecciones, luces y sonido.

Esta activación transformará continuamente las imágenes del creador, generando múltiples presencias y nuevas formas de percepción. De este modo, la pintura dejará de ser fija para convertirse en un territorio en constante movimiento y cambio.

En la producción de Acevedo, la pintura y el dibujo se transforman en espacios de profunda tensión emocional, de donde emergen figuras cargadas de intensidad que brotan desde lo onírico y lo inconsciente, interpelando directamente al espectador.

David Acevedo El artista David Acevedo junto a algunas de las obras de su muestra. David Acevedo, el artista que presenta la muestra David Acevedo Tusoli es un artista mendocino cuya práctica se centra en el dibujo y la pintura como territorios de exploración sensible y psicológica. Construida sobre soportes tradicionales como papel, tela y madera, su obra se despliega desde una poética neofigurativa donde conviven en permanente tensión lo onírico, lo visceral y lo simbólico.

Formado en Artes Visuales en la UNCuyo, se apartó tempranamente de los caminos académicos convencionales para profundizar una búsqueda personal atravesada por la intuición, el inconsciente y la experiencia emocional. Expone de manera independiente desde comienzos de los años 2000 y participa activamente en salones de Mendoza y del país.