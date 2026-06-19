Las botellas de plástico pueden convertirse en moldes para un proyecto decorativo de cemento . La idea consiste en rellenarlas con una mezcla de mortero u hormigón, dejar que endurezcan y usar las piezas cilíndricas para formar una maceta, borde de jardín o base ornamental .

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Los cilindros conservan la forma de la botella y se colocan en círculo sobre una base de cemento. Después se unen con mortero y se agrega un recipiente interior para alojar la planta.

Las botellas deben tener tamaños similares para que los cilindros queden parejos. Después de lavarlas y secarlas, se rellenan con la mezcla de cemento, dando pequeños golpes en los laterales para liberar burbujas de aire.

No conviene agregar agua de más para hacer la mezcla más líquida, porque el exceso puede debilitar la pieza y favorecer grietas. La proporción debe seguir la recomendación del producto utilizado.

Las botellas se dejan en posición vertical y sin mover hasta que el material tome consistencia. El endurecimiento inicial puede tardar uno o dos días, pero el cemento continúa ganando resistencia durante un período mucho mayor.

Colocá cemento en botellas de plástico una forma fácil de crear increíbles obras de arte en casa (2)

Cuando las piezas estén firmes, el plástico se corta con cuidado y se retira como si fuera una cáscara. De esta manera quedan cilindros de hormigón con la silueta marcada de cada botella.

Tercer paso: formar la base circular

Sobre una superficie plana se prepara un disco de mortero o cemento. Antes de que fragüe por completo, los cilindros se acomodan en círculo, pegados entre sí, y se refuerzan las uniones con más mezcla.

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Para que la estructura no quede torcida, conviene marcar previamente la circunferencia y comprobar que todos los cilindros tengan una altura parecida. Una segunda hilera interna puede darle más espesor, como se observa en el proyecto de las imágenes.

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Cómo convertirla en maceta sin acumular agua

La base debe tener orificios de drenaje o alojar una maceta plástica interna con agujeros. Sin salida de agua, la tierra puede pudrir raíces y mantener el cemento constantemente húmedo.

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También puede pintarse la pieza con un producto apto para exteriores una vez que el material esté completamente seco. La pintura ayuda a uniformar el acabado, pero no reemplaza el curado ni corrige grietas estructurales.

La advertencia más importante al trabajar con cemento

El cemento húmedo es cáustico y puede causar irritación, dermatitis o quemaduras químicas. OSHA recomienda evitar el contacto directo con la piel y utilizar protección adecuada.

El proyecto debe realizarse en un lugar ventilado, lejos de chicos y mascotas. Si la mezcla entra en contacto con la piel, hay que retirarla y lavar de inmediato con abundante agua.