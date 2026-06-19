19 de junio de 2026 - 09:04

Las raquetas de tenis rotas no las tires, tenés un tesoro: 5 ideas originales para darles una nueva vida en casa

Las viejas raquetas de tenis pueden convertirse en protagonistas del reciclaje, la decoración y la organización del hogar gracias a proyectos simples.

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Por Ignacio Alvarado

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Su diseño elegante, la resistencia de los materiales y la forma característica del marco permiten crear proyectos que combinan estética y funcionalidad. Lo que parece un elemento deportivo sin utilidad puede convertirse en uno de los objetos más llamativos de la casa.

1. Organizador para aros y bijouterie

Las cuerdas de la raqueta funcionan perfectamente como soporte para colgar aros, collares y pulseras.

Solo hay que fijarla a una pared o colocarle un gancho decorativo.

2. Espejo vintage

Una de las transformaciones más populares consiste en retirar las cuerdas y reemplazarlas por un espejo cortado a medida.

El resultado combina estilo retro y personalidad.

3. Perchero para el recibidor

Incorporando pequeños ganchos en la parte inferior del marco, la raqueta se transforma en un práctico perchero para llaves, camperas o bolsos.

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4. Cuadro decorativo para quinchos

Las raquetas antiguas suelen utilizarse como piezas decorativas en espacios vinculados al deporte.

Combinadas con fotografías o recuerdos deportivos generan una estética muy atractiva.

5. Portalámparas original

Algunos aficionados al bricolaje utilizan el marco como base para lámparas decorativas.

Las cuerdas generan interesantes efectos visuales con la luz.

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Una segunda vida para un clásico

El auge del reciclaje demuestra que muchos objetos todavía tienen valor después de cumplir su función original.

Las raquetas de tenis son un excelente ejemplo de cómo la creatividad puede convertir un elemento roto en una pieza útil para el hogar y la decoración.

Porque muchas veces los mejores proyectos comienzan con algo que parecía destinado a quedar olvidado en un depósito.

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