Las raquetas de tenis rotas no las tires, tenés un tesoro: 5 ideas originales para darles una nueva vida en casa

Las raquetas de tenis suelen conservarse durante años después de romperse. Algunas tienen el marco intacto pero las cuerdas desgastadas; otras quedaron olvidadas tras ser reemplazadas por modelos más modernos. Sin embargo, los expertos en reciclaje creativo destacan que estos objetos tienen un enorme potencial para transformarse en piezas útiles de decoración y organización dentro del hogar .

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Su diseño elegante, la resistencia de los materiales y la forma característica del marco permiten crear proyectos que combinan estética y funcionalidad. Lo que parece un elemento deportivo sin utilidad puede convertirse en uno de los objetos más llamativos de la casa.

Las cuerdas de la raqueta funcionan perfectamente como soporte para colgar aros, collares y pulseras.

Solo hay que fijarla a una pared o colocarle un gancho decorativo.

Una de las transformaciones más populares consiste en retirar las cuerdas y reemplazarlas por un espejo cortado a medida.

El resultado combina estilo retro y personalidad.

3. Perchero para el recibidor

Incorporando pequeños ganchos en la parte inferior del marco, la raqueta se transforma en un práctico perchero para llaves, camperas o bolsos.

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4. Cuadro decorativo para quinchos

Las raquetas antiguas suelen utilizarse como piezas decorativas en espacios vinculados al deporte.

Combinadas con fotografías o recuerdos deportivos generan una estética muy atractiva.

5. Portalámparas original

Algunos aficionados al bricolaje utilizan el marco como base para lámparas decorativas.

Las cuerdas generan interesantes efectos visuales con la luz.

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Una segunda vida para un clásico

El auge del reciclaje demuestra que muchos objetos todavía tienen valor después de cumplir su función original.

Las raquetas de tenis son un excelente ejemplo de cómo la creatividad puede convertir un elemento roto en una pieza útil para el hogar y la decoración.

Porque muchas veces los mejores proyectos comienzan con algo que parecía destinado a quedar olvidado en un depósito.